Главные новости за 17 ноября. Ростов-на-Дону и область
На здравоохранение в Ростовской области с учетом средств ОМС заложено 140 млрд руб., из которых 37 млрд руб. выделяет областной бюджет. Расходы на лекарственное обеспечение свыше 400 тыс. льготников увеличены на 1,5 млрд руб.
Пять человек, получивших ранения в результате атак на Ростовскую область в выходные и понедельник, продолжают лечение в стационарах. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Жители Ростова-на-Дону планируют потратить на новогодние подарки в среднем 12 тыс. руб. Почти половина опрошенных рассчитывает уложиться в 5–10 тыс. руб. или меньше.
Законодательное собрание Ростовской области приняло в первом чтении проект регионального бюджета на 2027–2029 годы. Документ предусматривает направление около двух третей расходов казны на социальную сферу. На здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт в 2027 году планируется направить 250 млрд руб. Различные меры социальной поддержки смогут получить 1,4 млн жителей региона.
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Ростовской области в январе–сентябре 2026 года увеличилось на 51,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В Ростовской области запретят продавать топливо несовершеннолетним. Целью нововведения называется снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.