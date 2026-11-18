За ночь над Россией сбили 184 беспилотника
Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 184 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Под удар попали приграничные области и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской и Ростовской областях. Также дроны сбивали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.
Одна из самых массированных атак пришлась на Краснодарский край. При ударе в Северском районе пострадали четыре человека. После падения обломков сбитых БПЛА начался пожар на двух предприятиях.