Южные перспективы
Развивающиеся экономики полагаются на АЭС
Страны Глобального Юга к 2040 году станут основными держателями объектов атомной энергетики. Уже сегодня на них приходится 80% нового строительства ядерной генерации. Одну из ключевых ролей в развитии этого направления будет играть Россия, задача которой — не только расширять возможности участников атомного клуба, но и помогать с вхождением туда странам-новичкам.
Атомная энергетика является безальтернативным вариантом удовлетворения активно растущего спроса на электроэнергию. К такому выводу пришли участники международного бизнес-форума «Мировые атомные дни», организованного 12–13 ноября 2026 года «Росатомом» в Анталье (Турция). При этом центром ее развития вместо Запада становятся страны Глобального Юга. «Если лет 15 назад большинство строящихся реакторов было в странах коллективного Запада, то сегодня это страны Глобального Юга — более 80% строят именно наши партнеры, в том числе по БРИКС. Очевидно, что в 2040-х годах чаша весов развития атомной энергетики переместится в это пространство, в страны Глобального Юга, и именно они станут и держателями большинства объектов атомной генерации, и основной точкой развития атомных технологий»,— заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Технологии требуют энергии
Интерес к атомной энергетике активно растет последние несколько лет во всем мире на фоне увеличения потребления электроэнергии. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), глобальный спрос будет повышаться в среднем на 3,6% за год в 2026–2030 годах. Такие ожидания там связывают с ростом потребностей со стороны промышленности, более активным использованием электромобилей и кондиционеров, а также с развитием центров обработки данных.
Заведующая Лабораторией исследований науки и технологий НИУ ВШЭ Лилиана Проскурякова отмечает, что атомная генерация критически важна для покрытия спроса со стороны бигтеха и ИИ-индустрии. Так, к 2030 году доля дата-центров в общем мировом спросе на электроэнергию вырастет примерно с 1,5% до 3%.
В МЭА уверены, что основным двигателем глобального увеличения потребления электроэнергии остаются развивающиеся экономики: на горизонте до 2030 года они обеспечат примерно 80% прироста спроса, в том числе Китай — 50%.
Сергей Роженко из Kept отмечает, что страны Юго-Восточной Азии, а в перспективе и Африки — регионы с наибольшим потенциалом роста спроса на электроэнергию. «Тут складываются два фактора: первый — низкой базы, второй — растущей демографии»,— отмечает он. Например, в Индии или Индонезии потребление электроэнергии составляет порядка 1500 кВт•ч на человека в год. В развитых экономиках этот показатель примерно в 5–10 раз больше, говорит эксперт.
По мнению Сергея Роженко, импорт углеводородных энергоносителей, на которые сейчас опираются многие страны в своем энергобалансе, может оказаться под угрозой в любой момент. Это наглядно продемонстрировала ситуация с остановкой судоходства через Ормузский пролив, которая ограничила глобальные поставки сжиженного природного газа. «То же, как ни странно, в условиях критических рисков может касаться и морской доставки угля. Хотя здесь поставщиков, конечно, гораздо больше»,— указывает эксперт. Он отмечает, что возобновляемая энергетика, несмотря на значительные инвестиции и лобби, не обеспечивает базовые потребности в энергии. В итоге по комплексу факторов атомная генерация является наиболее надежным решением с точки зрения бесперебойности поставок энергии и возможности масштабирования технологий, подчеркивает Сергей Роженко.
Атом пошел в рост
На данный момент, по данным МАГАТЭ, в мире действует 417 ядерных реакторов в 31 государстве с общей чистой установленной мощностью около 379,6 ГВт. К 2050 году этот показатель в случае реализации оптимистичного прогноза может увеличиться в 2,8 раза. И наибольшая динамика запусков придется на страны Глобального Юга.
Сейчас перед этими странами с растущим населением стоит задача повышения качества жизни и развития экономики, что требует огромных объемов энергии, отмечает Лилиана Проскурякова. «Если развивающиеся страны пойдут по пути, который прошли развитые, и сделают ставку на уголь и нефтепродукты, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в мире существенно возрастут. Напротив, возобновляемые источники энергии и атомная энергия позволят бедным странам провести “зеленую индустриализацию” и закрыть свои потребности в энергии без наращивания выбросов»,— уверена она.
Сейчас глобальным лидером по темпам и объемам наращивания ядерной генерации является Китай, который на середину ноября располагал 65 атомными энергоблоками суммарной мощностью 65,1 ГВт (данные World Nuclear Association). На этапе активного строительства там находится еще 41 реактор, то есть более половины всех возводимых в мире на данный момент. Как сообщалось в отчете China Nuclear Energy Association, в 2026 году Пекин планирует ввести в эксплуатацию семь из них, включая реакторы на АЭС «Чжанчжоу» и «Тяньвань». Благодаря такой динамике строительства уже в ближайшее время Китай сможет выйти на первое место в мире по установленной мощности АЭС, обогнав США, которые долгие годы занимали лидирующую позицию.
Не менее масштабные планы по расширению использования АЭС — в Индии. Страна в ближайшие 20 лет намерена в несколько раз увеличить размеры ядерной генерации. Если сейчас там, по данным Nuclear Power Corporation of India, действует 24 атомных энергоблока общей установленной мощностью 8,78 ГВт, то к 2047 году этот показатель должен достичь 100 ГВт. В стране уже строятся восемь новых реакторов. Вместе еще с десятью энергоблоками, которые находятся на предпроектной стадии, это позволит уже к 2031–2032 годам достичь планки 22,38 ГВт.
Помимо стран, которые достаточно давно развивают атомные технологии, на Глобальном Юге есть и государства, для которых опыт введения АЭС станет первым. Среди них — Индонезия, которая включила атомную энергетику в национальные планы развития электроэнергетики и намерена постепенно наращивать ее долю в энергобалансе. По плану государственной компании PLN (RUPTL на 2025–2034 годы) первые 500 МВт (два блока по 250 МВт) планируется запустить в 2032–2034 годах на Суматре и Калимантане. В обсуждаемом проекте плана до 2040 года мощность АЭС должна вырасти до 7 ГВт. Национальное агентство BRIN выделило 28 потенциальных площадок для строительства.
Технологии для всех
Активную роль в развитии атомных технологий в странах Глобального Юга играет Россия. «Росатом» остается абсолютным лидером на рынке зарубежного строительства АЭС — на него приходится около 90% мирового рынка экспортного строительства атомных станций. В Китае участие «Росатома» в строительстве АЭС «Тяньвань» является самым крупным проектом экономического сотрудничества двух стран. После запуска на полную мощность АЭС станет не только самой большой в мире атомной станцией, работающей по российским реакторным технологиям, но и самой мощной на планете, отмечали в российской госкорпорации. Кроме того, по российскому дизайну ведется строительство энергоблоков на АЭС «Сюйдапу».
В Индии центром сотрудничества с Россией в атомной сфере является АЭС «Куданкулам». В 2013 и 2016 годах «Росатом» запустил там первые два реактора ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт. Ведется строительство второй и третьей очередей (блоки 3–4 и 5–6 соответственно).
При этом, как подчеркивал Алексей Лихачев, одна из стоящих сейчас перед Россией задач — помощь странам, только создающим атомную отрасль, наиболее комфортно войти в ядерный клуб. Например, 16 октября «Росатом» подписал с индонезийской PT Pembangkit Listrik Nuklir соглашение, которое Алексей Лихачев назвал первой в мире экспортной договоренностью о поставке электроэнергии с плавучего атомного энергоблока. Два блока ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт на базе реакторов РИТМ-200М должны обеспечить электроэнергией север острова Хальмахера в регионе Северное Малуку.
О возможности развития атомной энергетики и интересе к строительству плавучих АЭС заявляли и другие островные государства. «Плавучая атомная станция станет прекрасным началом для Малайзии на пути к атомной энергетике. Думаю, если на стол ляжет такое предложение от “Росатома” как шаг на долгом атомном пути Малайзии, оно будет очень привлекательным»,— заявил на полях форума «Мировые атомные дни» депутат парламента страны Ван Ахмад Файхсал.
В целом, как отмечал Алексей Лихачев, более трех десятков стран проявляют интерес к проектам «Росатома». Порядка 17 проектов строительства энергоблоков в разных странах уже утверждены межправительственными соглашениями с Россией. Сейчас компания ведет сооружение 28 энергоблоков в 9 странах мира по экспортной схеме. Это, по мнению главы «Росатома», доказывает, что атомная энергетика не просто востребована, а безальтернативна для перехода к устойчивому мировому энергетическому балансу.