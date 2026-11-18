По мнению Сергея Роженко, импорт углеводородных энергоносителей, на которые сейчас опираются многие страны в своем энергобалансе, может оказаться под угрозой в любой момент. Это наглядно продемонстрировала ситуация с остановкой судоходства через Ормузский пролив, которая ограничила глобальные поставки сжиженного природного газа. «То же, как ни странно, в условиях критических рисков может касаться и морской доставки угля. Хотя здесь поставщиков, конечно, гораздо больше»,— указывает эксперт. Он отмечает, что возобновляемая энергетика, несмотря на значительные инвестиции и лобби, не обеспечивает базовые потребности в энергии. В итоге по комплексу факторов атомная генерация является наиболее надежным решением с точки зрения бесперебойности поставок энергии и возможности масштабирования технологий, подчеркивает Сергей Роженко.