Заксобрание Ростовской области приняло в первом чтении бюджет на три года
Законодательное собрание Ростовской области приняло в первом чтении проект регионального бюджета на 2027–2029 годы. Документ предусматривает направление около двух третей расходов казны на социальную сферу. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
На здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт в 2027 году планируется направить 250 млрд руб. Различные меры социальной поддержки смогут получить 1,4 млн жителей региона. Размер областного материнского капитала составит 168,8 тыс. руб.
Расходы на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования предусмотрены в размере 140 млрд руб., из которых 37 млрд руб. поступят из областного бюджета. На лекарственное обеспечение более 400 тыс. льготников дополнительно заложено 1,5 млрд руб.
На образование планируется направить 90,5 млрд руб. В частности, в 2027 году власти намерены завершить строительство школы на 1,34 тыс. мест в Батайске, а в 2028 году — двух школ в Ростове-на-Дону.
На строительство, ремонт и содержание дорог предусмотрено 42 млрд руб., на обновление коммунальной инфраструктуры и благоустройство — 25,5 млрд руб. В числе крупных проектов — реконструкция ливневой канализации Ростова-на-Дону, ремонт водопроводов, очистных сооружений и канализационных сетей.
На поддержку сельского хозяйства в следующем году планируется направить 3,4 млрд руб. Средства предназначены для производителей зерна и молока, фермерских хозяйств, садоводов и сельхозкооперативов.