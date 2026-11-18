«Ясности нет никакой»
Дмитрий Дризе — о перспективах саммита в Китае
Два параллельных саммита. Как сообщает Axios, в Берлине 19 ноября соберутся представители Украины и Европы. Во встрече, предположительно, примут участие Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. В этот же день в китайском Шэньчжэне анонсированы трехсторонние переговоры Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что прорыв в ходе больших переговоров теоретически возможен.
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Перспективы прекрасной сделки по Украине, несмотря на привычный оптимизм американского президента Дональда Трампа, видятся туманными. По крайней мере на сегодняшний день. Теоретически можно предположить наличие некоего секретного плана. Мол, на самом деле договоренности уже есть, важно не спугнуть удачу, создать внезапную мировую сенсацию. Такой вариант развития событий позволит саммиту в китайском Шэньчжэне и главное его хозяину, председателю Си Цзиньпину, наряду с другими участниками действа войти в историю.
Тогда это действительно можно будет назвать новой Ялтой или Потсдамом.
Верится в это с очень большим трудом. Оперативная обстановка скорее свидетельствует о новом серьезном военном обострении — без перспективы разрешения. ВСУ атаковали Крымский мост, новый переговорный раунд вроде бы анонсирован, однако когда это произойдет, ясности нет никакой. Более того, в целом непонятно, будет ли украинская тема обсуждаться в Шэньчжэне. Допустим, что будет. Но в каком формате? На ногах такой вопрос явно не решить.
Ни Зеленского, ни европейцев в Китае не будет. Тем не менее все они одновременно 19 ноября собираются в Берлине — американские посредники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер вроде бы намерены лично прибыть в столицу Германии. То есть это будут как бы два параллельных саммита. Учитывая уровень развития современных технологий, стороны вполне могут устроить онлайн-дискуссию и даже согласовать решение, которое всех устроит. Верится в это опять же с трудом.
При всем при этом ранее Уиткофф и Кушнер говорили по телефону с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, затем с новоиспеченной европейской переговорной группой. Москва официально дает понять, что не готова просто согласиться с подключением Старого Света, оговаривая это определенными условиями. Условия России при этом остаются неизменными — никаких перемирий и прекращения огня по линии соприкосновения.
Есть такой прием — максимально поднять ставки перед переговорами, дабы повлиять на противную сторону.
При том что есть большая опасность, что реакция будет прямо противоположной. В этой связи так видится, что максимум, чего удастся добиться, — это продолжение переговоров и подключение новых участников и гуманитарные паузы. При этом акцент будет сделан на создании «новой архитектуры мировой безопасности». Как нетрудно догадаться, подобное строительство явно не дело одного дня.