Ни Зеленского, ни европейцев в Китае не будет. Тем не менее все они одновременно 19 ноября собираются в Берлине — американские посредники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер вроде бы намерены лично прибыть в столицу Германии. То есть это будут как бы два параллельных саммита. Учитывая уровень развития современных технологий, стороны вполне могут устроить онлайн-дискуссию и даже согласовать решение, которое всех устроит. Верится в это опять же с трудом.