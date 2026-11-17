В ночь на 15 ноября в Ростовской области уничтожили около 50 беспилотников. В результате атаки погиб один человек, пятеро получили ранения. В Таганроге была повреждена электроподстанция, обеспечивающая работу железной дороги. Утром 16 ноября при атаке на Азов пострадали еще три человека, пожары возникли на четырех производственных объектах.