Пять пострадавших при атаках на Ростовскую область остаются в больницах
Пять человек, получивших ранения в результате атак на Ростовскую область в выходные и понедельник, продолжают лечение в стационарах. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
В Таганроге госпитализированы трое пострадавших, еще один проходит амбулаторное лечение. В Азове в больницах остаются два человека, еще один получает медицинскую помощь амбулаторно.
В ночь на 15 ноября в Ростовской области уничтожили около 50 беспилотников. В результате атаки погиб один человек, пятеро получили ранения. В Таганроге была повреждена электроподстанция, обеспечивающая работу железной дороги. Утром 16 ноября при атаке на Азов пострадали еще три человека, пожары возникли на четырех производственных объектах.