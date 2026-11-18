Серия технических сбоев в системах компаний и государственных учреждений США не связана с вмешательством других стран, заявил глава национальной разведки Джей Клейтон. Перебои, по его словам, начались после того, как разработчики начали массово устранять уязвимости в языке программирования PHP, — из-за этого часть систем не могла перезапуститься.