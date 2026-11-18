Глава Нацразведки США: хакеры не причастны к серии технических сбоев в стране
Серия технических сбоев в системах компаний и государственных учреждений США не связана с вмешательством других стран, заявил глава национальной разведки Джей Клейтон. Перебои, по его словам, начались после того, как разработчики начали массово устранять уязвимости в языке программирования PHP, — из-за этого часть систем не могла перезапуститься.
«Процесс установки исправлений, запущенный после обнаружения (уязвимости в PHP.— “Ъ”), привел к тому, что некоторые системы после применения патчей не смогли возобновить работу в штатном режиме»,— сказал господин Клейтон в интервью Fox News. Он отметил, что Нацразведка не выявила никаких признаков того, что сбои могли быть вызваны чьим-то намеренным вмешательством.
С начала ноября сбои произошли в системах крупнейших американских банков (JPMorgan, Chase, Bank of America), технологических компаний (Microsoft), управления воздушным движением Минтранса, а также в секретной сети Агентства национальной безопасности. В АНБ утверждали, что временное ухудшение работы системы наблюдалось во время планового технического обслуживания.
PHP — это язык программирования, предназначенный для веб-разработки. Он отвечает за обработку данных на сайте, проверку платежей и данных пользователей. На нем, по разным оценкам, работает около 70% всех сайтов в интернете. В конце октября разработчики нашли две уязвимости, которые позволяли запустить удаленное выполнение кода, то есть фактически вмешиваться в работу любых ресурсов.