Байден рассказал о предупреждении Путину за два месяца до начала СВО
Журнал Newsweek опубликовал отрывки из мемуаров бывшего президента США Джо Байдена «Пообещай мне, Америка» (Promise Me, America). В одном из них описывается его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным в начале декабря 2021 года. Главы двух государств тогда обсуждали возможное начало конфликта на Украине и последствия для России.
Джо Байден напрямую спросил Владимира Путина о планах Москвы начать военную операцию. «Он, как обычно, говорил загадками. Я же был предельно ясен… Я объяснил, что в случае вторжения его ждут суровые санкции, а мы предоставим Украине необходимую помощь для самообороны»,— пишет бывший президент.
Последний раз Джо Байден встречался с Владимиром Путиным в июне 2021 года в Женеве. «Я был готов работать вместе над угрозами, которые касались обеих стран, и изменение климата было прекрасным примером. Но что-то в раздраженном тоне Путина подсказывало мне, что зима будет холодной»,— вспоминает он. После начала СВО бывший американский президент не исключал контактов с Москвой, однако они так и не состоялись.
Подробнее — в материале «Ъ» «Россия оставалась слишком большой и важной страной, чтобы ее игнорировать».