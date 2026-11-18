Последний раз Джо Байден встречался с Владимиром Путиным в июне 2021 года в Женеве. «Я был готов работать вместе над угрозами, которые касались обеих стран, и изменение климата было прекрасным примером. Но что-то в раздраженном тоне Путина подсказывало мне, что зима будет холодной»,— вспоминает он. После начала СВО бывший американский президент не исключал контактов с Москвой, однако они так и не состоялись.