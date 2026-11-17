Ростовская область направит 140 млрд рублей на здравоохранение
На здравоохранение в Ростовской области с учетом средств ОМС заложено 140 млрд руб., из которых 37 млрд руб. выделяет областной бюджет. Расходы на лекарственное обеспечение свыше 400 тыс. льготников увеличены на 1,5 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона.
Образование получит 90,5 млрд руб. — эти средства пойдут на зарплаты педагогов, содержание учреждений, детский отдых и оздоровление. В 2027 году планируется завершить строительство школы на 1340 мест в Батайске, а в 2028 году — двух школ в Ростове-на-Дону.
Дорожный фонд составит 42 млрд руб. — эти деньги направят на строительство, ремонт и содержание дорог. Еще 25,5 млрд руб. предусмотрено на обновление коммунальной инфраструктуры и благоустройство.