Образование получит 90,5 млрд руб. — эти средства пойдут на зарплаты педагогов, содержание учреждений, детский отдых и оздоровление. В 2027 году планируется завершить строительство школы на 1340 мест в Батайске, а в 2028 году — двух школ в Ростове-на-Дону.