Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Ростовской области в январе–сентябре 2026 года увеличилось на 51,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные содержатся в опубликованном отчете о социально-экономическом развитии региона за девять месяцев.