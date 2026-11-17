На Дону выпуск электроники за девять месяцев вырос на 51%
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Ростовской области в январе–сентябре 2026 года увеличилось на 51,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные содержатся в опубликованном отчете о социально-экономическом развитии региона за девять месяцев.
Машиностроение в целом показало разнонаправленную динамику. Выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов прибавил 29,1%, машин и прочего оборудования, не вошедшего в другие группировки, — 14,4%. При этом производство прочих транспортных средств и оборудования сократилось на 20,7%, электрического оборудования — на 8,9%.
Больше всего в регионе изготовили устройств для коммутации и защиты электрических цепей, комплектов электрической аппаратуры, прочих проводников напряжением до 1 кВ, оборудования для фильтрования и очистки жидкостей, сельскохозяйственных тракторов, зерноуборочных комбайнов, а также комплектующих и принадлежностей для автотранспорта.
Металлургия просела: выпуск металлургической продукции за девять месяцев снизился на 5,9%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 10,8%.