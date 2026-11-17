Ростовчане планируют потратить на новогодние подарки около 12 тысяч рублей
Жители Ростова-на-Дону планируют потратить на новогодние подарки в среднем 12 тыс. руб. Почти половина опрошенных рассчитывает уложиться в 5–10 тыс. руб. или меньше. Такие данные «Ъ-Ростов» представили в пресс-службе «Авито».
Согласно представленному опросу, по 18% ростовчан пока выбирают варианты презентов либо собираются приступить к покупкам в ближайшее время. Еще 32% намерены заняться этим ближе к Новому году. При этом 19% уже приобрели один или несколько подарков, а в соотношении тех, кто начал покупки заранее, преобладают женщины.
Почти девять из десяти респондентов признались, что учитывают скидки при выборе подарков. Для 16% акции — возможность целенаправленно сэкономить. Еще 28% благодаря скидкам готовы купить больше подарков, а 17% — выбрать более дорогие презенты.
Чаще всего ростовчане собираются дарить сладости и шоколадные наборы (37%), новогодние сувениры (29%) и подарочные сертификаты (23%). В числе популярных вариантов также чайные и кофейные наборы (22%), ароматические свечи и диффузоры (20%). Молодые респонденты в возрасте 18–24 лет чаще выбирают одежду, парфюмерию и посуду.
При этом 29% опрошенных не хотели бы получить в подарок носки. В антирейтинг также вошли канцелярские товары (22%), ароматические свечи и диффузоры (17%), настольные игры, пазлы и конструкторы (16%). Среди респондентов в возрасте 18–24 лет 21% не обрадуются книге, а среди жителей старше 65 лет 23% не хотят получать посуду.
На сумму до 3 тыс. руб. рассчитывают 14% участников опроса, от 3 тыс. до 5 тыс. руб. — 20%. Еще 32% готовы потратить 5–10 тыс. руб., 15% — 10–15 тыс. руб. Бюджет в 15–30 тыс. руб. предусмотрели 9% респондентов, свыше 30 тыс. руб. — 10%.
Влияние онлайн-рекламы на выбор новогодних подарков отметили 63% опрошенных. Для 10% она стала одним из основных факторов покупки, 22% учитывают рекламные предложения, но принимают решение по другим критериям. Еще 31% лишь время от времени обращают внимание на рекламу. Релевантные предложения подарков на площадках электронной коммерции отметили 15% респондентов.