Согласно представленному опросу, по 18% ростовчан пока выбирают варианты презентов либо собираются приступить к покупкам в ближайшее время. Еще 32% намерены заняться этим ближе к Новому году. При этом 19% уже приобрели один или несколько подарков, а в соотношении тех, кто начал покупки заранее, преобладают женщины.