По мнению мэра, закрытие границы повлечет серьезные последствия. В первую очередь, он предложил принять аналогичные меры на границе с Латвией, поскольку последние случаи незаконного пересечения границы были связаны именно с этой страной. Кроме того, господин Тоотс указал на гуманитарный аспект: для многих жителей Эстонии важна возможность ездить в Россию для посещения пожилых родственников и решения семейных вопросов.