Мэр эстонской Нарвы выступил против закрытия погранперехода с Россией
Мэр Нарвы Яан Тоотс раскритиковал решение правительства Эстонии с 1 декабря закрыть автомобильные погранпереходы на границе с Россией, передает телеканал ERR.
Господин Тоотс уже связался с министром внутренних дел, чтобы изложить свои доводы против такого шага. Вопрос также обсуждался на утреннем заседании руководства Центристской партии, зампредом которой является мэр Нарвы.
По мнению мэра, закрытие границы повлечет серьезные последствия. В первую очередь, он предложил принять аналогичные меры на границе с Латвией, поскольку последние случаи незаконного пересечения границы были связаны именно с этой страной. Кроме того, господин Тоотс указал на гуманитарный аспект: для многих жителей Эстонии важна возможность ездить в Россию для посещения пожилых родственников и решения семейных вопросов.
Третий аспект, добавил Яан Тоотс, — экономический. Закрытие погранпереходов может снизить уровень занятости в Нарве, так как значительная часть горожан трудится в пограничных и таможенных службах, пояснил он.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил о поручении МВД и правительственной канцелярии подготовить меры для закрытия автомобильных пунктов пропуска с Россией. Министр иностранных дел Маргус Цахкна рассказал, что решение связано с инцидентом на оборонном предприятии Threod Systems, причастной к которому эстонская сторона считает Россию. В Кремле назвали такие обвинения безосновательными.