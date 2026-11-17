Депутаты Законодательного собрания Ростовской области 17 ноября поддержали нормотворческую инициативу региональной прокуратуры, вводящую с 1 марта 2027 года административную ответственность за продажу моторного топлива лицам моложе 18 лет, не имеющим права на управление транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.