В Ростовской области запретят продавать топливо несовершеннолетним
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области 17 ноября поддержали нормотворческую инициативу региональной прокуратуры, вводящую с 1 марта 2027 года административную ответственность за продажу моторного топлива лицам моложе 18 лет, не имеющим права на управление транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Законопроект разработан в развитие ранее принятого областного закона «Об установлении ограничения в сфере розничной продажи моторного топлива на территории Ростовской области».
Целью нововведения называется снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.