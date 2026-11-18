Член правления Cambridge University Press Франческа Вудворд связала выбор с быстрым развитием ИИ и тревожными прогнозами, допускающими даже гибель человечества. Она отметила, что сейчас люди пытаются напомнить себе, что значит быть человеком. При этом составители словаря не согласны с представлением, что растущая роль технологий ставит под угрозу роль человека.