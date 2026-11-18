Кембриджский словарь выбрал «человека» словом 2026 года
Кембриджский словарь английского языка выбрал словом 2026 года существительное human — «человек». Выбор связан с тем, как искусственный интеллект (ИИ) меняет понимание того, что значит быть человеком, пояснили на сайте словаря. Составители считают, что слово приобрело новый смысл по мере размывания границ между человеком и машиной.
Лексикографы отмечают, что с помощью слова human все чаще указывают на человеческое, а не машинное авторство. Среди примеров — human-written («написано человеком») и human-made («сделано человеком»). По словам лексикографа Колина Макинтоша, страх что-то утратить, передавая технологиям задачи мышления, заставляет человека заново оценивать зависимость общества от ИИ.
Член правления Cambridge University Press Франческа Вудворд связала выбор с быстрым развитием ИИ и тревожными прогнозами, допускающими даже гибель человечества. Она отметила, что сейчас люди пытаются напомнить себе, что значит быть человеком. При этом составители словаря не согласны с представлением, что растущая роль технологий ставит под угрозу роль человека.