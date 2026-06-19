Строитель добыл золото

Торги по продаже 67,2% акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и других компаний группы выиграла структура Руслана Байсарова, предложив 93,16 млрд руб., в 1,7 раза меньше начальной цены. Бизнесмен — бенефициар ГК «БТС-Мост», реализующей крупные инфраструктурные проекты, и партнер Газпромбанка, контролирующего 22% ЮГК. Аналитики отмечают, что торги прошли без выраженной борьбы, а итоговая цена оказалась ниже верхней границы консенсус-прогноза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Руслана Байсарова, структура которого приобрела ЮГК, уже есть опыт ведения бизнеса в смежной отрасли — угледобыче

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ У Руслана Байсарова, структура которого приобрела ЮГК, уже есть опыт ведения бизнеса в смежной отрасли — угледобыче

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Победителем торгов по продаже 67,2% акций золотодобытчика ЮГК и других структур группы стало АО «БТС-Мост Холдинг» Руслана Байсарова. Как говорится в протоколе аукциона, компания предложила за лот 93,16 млрд руб., что в 1,7 раза меньше начальной цены (162,02 млрд руб.). Цена отсечения была установлена в 81,01 млрд руб. На конец 2025 года господину Байсарову принадлежало 94,4% «БТС-Мост Холдинга», согласно отчетности компании. По условиям торгов, договор купли-продажи с победителем заключается через пять рабочих дней с даты проведения аукциона.

Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли основного акционера Константина Струкова. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК — 46 млн унций золотого эквивалента. Компания занимает четвертое место по производству золота в России. В 2025 году ЮГК произвела 12 тонн золота, в 2026 году планируется увеличить показатель до 12,5–14 тонн. Выручка ЮГК за 2025 год выросла на 43,4%, до 108,8 млрд руб., EBITDA — на 23,9%, до 42,6 млрд руб., чистая прибыль — на 81,2%, до 16 млрд руб.

Росимущество смогло продать ЮГК с четвертой попытки. Помимо контрольного пакета ЮГК, оцененного для торгов в 140,4 млрд руб., в лот входят доля в кузбасской угольной компании «МелТЭК», сельхозпредприятия и другие активы.

Руслан Байсаров возглавляет наблюдательный совет ГК «Бамтоннельстрой-Мост» («БТС-Мост») — крупнейшего в России предприятия, специализирующегося на строительстве тоннелей, мостов, дорог, портов и т. д. В числе проектов: мостовой переход на остров Русский, объекты морского порта Сабетта, совмещенная авто- и железная дорога от Адлера до Красной Поляны к Олимпиаде в Сочи, новый Байкальский тоннель на БАМе, автодорожный мост Благовещенск—Хэйхэ через реку Амур между Россией и Китаем и другие.

В ЮГК 22% владеет «ААА Управление капиталом», входящее в группу Газпромбанка — одного из основных партнеров «БТС-Мост». Согласно отчетности «БТС-Мост Холдинга», 100% АО «БТС-Мост» с активами стоимостью 192 млрд руб. на конец 2025 года находятся в залоге у Газпромбанка. Принадлежит пакет «БТС-Мост Холдингу». “Ъ” направил вопросы представителю «БТС-Мост» и в пресс-службу Газпромбанка.

У Руслана Байсарова есть опыт инвестиций в горно-металлургической отрасли. Бизнесмену принадлежит Тувинская энергетическая промышленная корпорация (ТЭПК), которая занимается освоением Элегестского угольного месторождения в Туве с запасами 855 млн тонн.

В 2011 году господин Байсаров выкупил 20% Русской медной компании у ее основателя Игоря Алтушкина, а в 2013 году реализовал свой пакет швейцарской Tempest Capital.

Старший советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что отсутствие выраженной конкурентной борьбы свидетельствует о существенных рисках, связанных с активом. По его словам, консенсус-прогноз аналитиков указывал на более высокую справедливую стоимость — 90– 95 млрд руб.

Для «БТС-Мост» покупка доли в ЮГК может быть частью стратегии отраслевой диверсификации, считает господин Шапошников. По его словам, собственный парк спецтехники и экспертиза в сложных инженерных проектах может стать преимуществом в горнодобывающей отрасли. При условии доступа к капиталу со стороны нового мажоритарного акционера и сохранении компетентного менеджмента компания способна повысить операционную эффективность, прогнозирует Максим Шапошников.

Собеседник “Ъ” в горнодобывающей отрасли считает, что для «БТС-Мост» это удачное приобретение с дисконтом, притом что риски повторной конфискации или претензии контрольных органов для покупателя ничтожны.

По его словам, приход непрофильных инвесторов в золотодобычу сейчас не редкость, да и для бизнесмена с опытом в угледобыче это смежная отрасль.

Инвесторы негативно отреагировали на результаты торгов, так как итоговая цена была меньше рыночной стоимости акций, отмечают в «Альфа-Инвестициях». На 17:30 19 июня бумаги ЮГК на Московской бирже подешевели на 1,9%, до 0,6 руб. за акцию, капитализация составила 134,98 млрд руб. В свободном обращении находится 10,8% ЮГК. Как отмечают в «Альфа-Инвестициях», после перехода прав собственности покупатель должен будет объявить оферту миноритарным акционерам, и цена не может быть меньше средневзвешенной стоимости акций за полгода — 0,68 руб. за бумагу на сегодня. «В краткосрочной перспективе цена акций ЮГК защищена от падения ценой оферты, однако потенциал роста также ограничен»,— указывают аналитики.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев