Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Строитель добыл золото

Структура Руслана Байсарова выиграла торги по продаже ЮГК

Торги по продаже 67,2% акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) и других компаний группы выиграла структура Руслана Байсарова, предложив 93,16 млрд руб., в 1,7 раза меньше начальной цены. Бизнесмен — бенефициар ГК «БТС-Мост», реализующей крупные инфраструктурные проекты, и партнер Газпромбанка, контролирующего 22% ЮГК. Аналитики отмечают, что торги прошли без выраженной борьбы, а итоговая цена оказалась ниже верхней границы консенсус-прогноза.

У Руслана Байсарова, структура которого приобрела ЮГК, уже есть опыт ведения бизнеса в смежной отрасли — угледобыче

У Руслана Байсарова, структура которого приобрела ЮГК, уже есть опыт ведения бизнеса в смежной отрасли — угледобыче

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

У Руслана Байсарова, структура которого приобрела ЮГК, уже есть опыт ведения бизнеса в смежной отрасли — угледобыче

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Победителем торгов по продаже 67,2% акций золотодобытчика ЮГК и других структур группы стало АО «БТС-Мост Холдинг» Руслана Байсарова. Как говорится в протоколе аукциона, компания предложила за лот 93,16 млрд руб., что в 1,7 раза меньше начальной цены (162,02 млрд руб.). Цена отсечения была установлена в 81,01 млрд руб. На конец 2025 года господину Байсарову принадлежало 94,4% «БТС-Мост Холдинга», согласно отчетности компании. По условиям торгов, договор купли-продажи с победителем заключается через пять рабочих дней с даты проведения аукциона.

Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли основного акционера Константина Струкова. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК — 46 млн унций золотого эквивалента. Компания занимает четвертое место по производству золота в России. В 2025 году ЮГК произвела 12 тонн золота, в 2026 году планируется увеличить показатель до 12,5–14 тонн. Выручка ЮГК за 2025 год выросла на 43,4%, до 108,8 млрд руб., EBITDA — на 23,9%, до 42,6 млрд руб., чистая прибыль — на 81,2%, до 16 млрд руб.

Росимущество смогло продать ЮГК с четвертой попытки. Помимо контрольного пакета ЮГК, оцененного для торгов в 140,4 млрд руб., в лот входят доля в кузбасской угольной компании «МелТЭК», сельхозпредприятия и другие активы.

Руслан Байсаров возглавляет наблюдательный совет ГК «Бамтоннельстрой-Мост» («БТС-Мост») — крупнейшего в России предприятия, специализирующегося на строительстве тоннелей, мостов, дорог, портов и т. д. В числе проектов: мостовой переход на остров Русский, объекты морского порта Сабетта, совмещенная авто- и железная дорога от Адлера до Красной Поляны к Олимпиаде в Сочи, новый Байкальский тоннель на БАМе, автодорожный мост Благовещенск—Хэйхэ через реку Амур между Россией и Китаем и другие.

В ЮГК 22% владеет «ААА Управление капиталом», входящее в группу Газпромбанка — одного из основных партнеров «БТС-Мост». Согласно отчетности «БТС-Мост Холдинга», 100% АО «БТС-Мост» с активами стоимостью 192 млрд руб. на конец 2025 года находятся в залоге у Газпромбанка. Принадлежит пакет «БТС-Мост Холдингу». “Ъ” направил вопросы представителю «БТС-Мост» и в пресс-службу Газпромбанка.

У Руслана Байсарова есть опыт инвестиций в горно-металлургической отрасли. Бизнесмену принадлежит Тувинская энергетическая промышленная корпорация (ТЭПК), которая занимается освоением Элегестского угольного месторождения в Туве с запасами 855 млн тонн.

В 2011 году господин Байсаров выкупил 20% Русской медной компании у ее основателя Игоря Алтушкина, а в 2013 году реализовал свой пакет швейцарской Tempest Capital.

Старший советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что отсутствие выраженной конкурентной борьбы свидетельствует о существенных рисках, связанных с активом. По его словам, консенсус-прогноз аналитиков указывал на более высокую справедливую стоимость — 90– 95 млрд руб.

Для «БТС-Мост» покупка доли в ЮГК может быть частью стратегии отраслевой диверсификации, считает господин Шапошников. По его словам, собственный парк спецтехники и экспертиза в сложных инженерных проектах может стать преимуществом в горнодобывающей отрасли. При условии доступа к капиталу со стороны нового мажоритарного акционера и сохранении компетентного менеджмента компания способна повысить операционную эффективность, прогнозирует Максим Шапошников.

Собеседник “Ъ” в горнодобывающей отрасли считает, что для «БТС-Мост» это удачное приобретение с дисконтом, притом что риски повторной конфискации или претензии контрольных органов для покупателя ничтожны.

По его словам, приход непрофильных инвесторов в золотодобычу сейчас не редкость, да и для бизнесмена с опытом в угледобыче это смежная отрасль.

Инвесторы негативно отреагировали на результаты торгов, так как итоговая цена была меньше рыночной стоимости акций, отмечают в «Альфа-Инвестициях». На 17:30 19 июня бумаги ЮГК на Московской бирже подешевели на 1,9%, до 0,6 руб. за акцию, капитализация составила 134,98 млрд руб. В свободном обращении находится 10,8% ЮГК. Как отмечают в «Альфа-Инвестициях», после перехода прав собственности покупатель должен будет объявить оферту миноритарным акционерам, и цена не может быть меньше средневзвешенной стоимости акций за полгода — 0,68 руб. за бумагу на сегодня. «В краткосрочной перспективе цена акций ЮГК защищена от падения ценой оферты, однако потенциал роста также ограничен»,— указывают аналитики.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд