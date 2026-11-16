Крупный акционер Совкомбанка вышел из капитала после продажи 2,1% акций

После публикации сообщения акции банка перешли к росту. К 20:14 мск бумаги прибавили 6,4%, поднявшись до 11,545 руб. На 30 сентября, как отметили в кредитной организации, «Совко Капитал Партнерс» принадлежало 57% капитала банка; пакеты холдинга, страховых компаний группы и топ-менеджмента не входят в акции в свободном обращении.