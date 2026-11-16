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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
ПроисшествияПроцессы

Суд Парагвая отправил экс-президента Пенью в военную тюрьму

Судья в Парагвае постановил перевести бывшего президента страны Сантьяго Пенью в военную тюрьму. Об этом сообщает Ultima Hora. Это случилось после того, как было подтверждено, что господин Пенью пользовался привилегиями в Полку президентской охраны, где содержался под предварительным арестом с момента заключения под стражу 7 ноября.
Экс-глава государства обвиняется в преступном сговоре, злоупотреблении доверием и управлении имуществом в личных целях на фоне краха цифрового банка Ueno. Банк обслуживал почти 3 млн клиентов и хранил значительные государственные средства.
Именно коллапс банка спровоцировал импичмент и отстранение Сантьяго Пеньи от власти и привел к перестановкам в Центральном банке, включая отставку его главы.
Латинская Америка

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор