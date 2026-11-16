CNBC: совет директор Nvidia не рассматривает возвращение Хуанга в компанию
Совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора, сообщил CNBC источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника телеканала, совет директоров сосредоточен на расследовании в отношении господина Хуанга, которое связано с вопросами национальной безопасности.
Накануне Financial Times сообщила, что Дженсен Хуанг обсуждал возможность возвращения в Nvidia с некоторыми руководителями технологических компаний в Кремниевой долине, а также возможность поддержки в Белом доме. Основатель инвесткомпании Altimeter Capital Брэд Герстнер сказал CNBC, что господин Хуанг не обсуждал с ним свое возвращение.
Дженсен Хуанг 12 ноября покинул пост гендиректора Nvidia, которую основал и возглавлял на протяжении 33 лет. До этого он признался во внебрачной связи c Элис Хуанг, бывшей главой сингапурской компании Megaspeed, партенром Nvidia. Америкаснкая разведка, по данным WSJ, считает, что господин Хуанг попал в «медовую ловушку»: Элис — китайская шпионка, которая могла передавать КНР американские технологии.