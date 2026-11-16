CNBC: совет директор Nvidia не рассматривает возвращение Хуанга в компанию

Накануне Financial Times сообщила, что Дженсен Хуанг обсуждал возможность возвращения в Nvidia с некоторыми руководителями технологических компаний в Кремниевой долине, а также возможность поддержки в Белом доме. Основатель инвесткомпании Altimeter Capital Брэд Герстнер сказал CNBC, что господин Хуанг не обсуждал с ним свое возвращение.