Карин Кнайссль занимала должность главы МИДа Австрии с 2017 по 2019 год. С 2021 по 2022 год она была членом совета директоров ПАО «Роснефть». В 2022 году она покинула Австрию из-за «угроз убийством». Спустя год она переехала в Россию, в деревню Петрушово Рязанской области. После переезда она начала работать в геополитической обсерватории G.O.R.K.I. при СПбГУ. В ноябре 2024 года стало известно, что госпожа Кнайссль будет преподавать в Рязанском государственном университете имени Есенина.