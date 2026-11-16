Кнайссль лишат гражданства Австрии
Власти Австрии запустили процесс лишения гражданства бывшего министра иностранных дел страны, руководителя центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайссль. Об этом рассказала сама госпожа Кнайссль на генеральной ассамблее движения «За свободу наций!» в Москве.
«Мое преступление — то, что я преподаю в российском университете. Вот такое у меня преступление. Если я стану лицом без гражданства, я обращусь в ООН за белым паспортом»,— сказала Карин Кнайссль (цитата по ТАСС).
Карин Кнайссль занимала должность главы МИДа Австрии с 2017 по 2019 год. С 2021 по 2022 год она была членом совета директоров ПАО «Роснефть». В 2022 году она покинула Австрию из-за «угроз убийством». Спустя год она переехала в Россию, в деревню Петрушово Рязанской области. После переезда она начала работать в геополитической обсерватории G.O.R.K.I. при СПбГУ. В ноябре 2024 года стало известно, что госпожа Кнайссль будет преподавать в Рязанском государственном университете имени Есенина.