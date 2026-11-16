Марк Варшавер покинет пост президента «Ленкома»
Президента театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера в ближайшее время снимут с должности, сообщил источник “Ъ” в театре и подтвердил сторонний источник. Сам Марк Варшавер пока не прокомментировал эту информацию.
“Ъ” направил запрос в театр и департамент культуры правительства Москвы.
Марку Варшаверу 79 лет, он проработал в «Ленкоме» около 40 лет — при Марке Захарове (возглавлял театр на протяжении 46 лет) управлял делами театра, а после его смерти был назначен директором с расширенными полномочиями. В 2025 году на пост худрука «Ленкома» пришел режиссер Владимир Панков, который уже много лет возглавлял московский Центр драматургии и режиссуры. Тогда директором «Ленкома» стал руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов, а специально для господина Варшавера в театре ввели церемониальную должность президента.