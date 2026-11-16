Лавров словами «ни шатко ни валко» описал переговоры России и США

Последний разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялся 30 октября на встрече министров иностранных дел стран G20 в Атланте. Тогда российский министр назвал беседу неплохой, но непродолжительной. Накануне визита американская сторона выдала журналистам российского пула визы без территориального ограничения в 25 миль.