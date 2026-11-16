Лавров словами «ни шатко ни валко» описал переговоры России и США
Переговоры России и США по устранению «раздражителей» идут «ни шатко ни валко», заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров. Среди нерешенных вопросов — прямые авиарейсы и возвращение пяти российских объектов собственности, арестованных при администрации бывшего президента США Барака Обамы.
«Он (переговорный процесс.— "Ъ") идет туго, несмотря на то, что каждый раз, когда я с (госсекретарем США Марко.— "Ъ") Рубио встречаюсь, вот мы в Нью-Йорке виделись и потом в Атланте на Группе двадцати, я напоминаю ему об этом», — заявил господин Лавров в интервью ТАСС. При этом американская сторона активно сотрудничает в вопросах нормализации работы посольств, включая выдачу виз, отметил глава российского дипведомства. Также обсуждается вариант более свободного передвижения дипломатов, а не только в радиусе 25 миль от центра города.
В США находятся семь объектов российской дипломатической собственности, включая генеральные консульства в Сиэтле и Сан-Франциско, поместье Килленуорт на Лонг-Айленде и торговое представительство в Вашингтоне. Их арестовали в 2017 году.
Последний разговор Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялся 30 октября на встрече министров иностранных дел стран G20 в Атланте. Тогда российский министр назвал беседу неплохой, но непродолжительной. Накануне визита американская сторона выдала журналистам российского пула визы без территориального ограничения в 25 миль.