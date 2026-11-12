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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Черноземье

Олимпийская чемпионка, фигуристка и футболист ЦСКА из Черноземья вошли в рейтинг Forbes

Двое воронежских спортсменов и один белгородский вошли в рейтинг Forbes
Воронежская фигуристка Елена Костылева, двукратная чемпионка России среди юниоров, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из Воронежа Ангелина Мельникова, а также уроженец Белгородской области, футболист ЦСКА Матвей Кисляк вошли в ежегодный рейтинг Forbes Sport «30 самых ценных личных брендов действующих российских спортсменов — 2026».
Олимпийская чемпионка, спортивная гимнастка Ангелина Мельникова

Олимпийская чемпионка, спортивная гимнастка Ангелина Мельникова

Федерация гимнастики России

У 15-летней Елены Костылевой 17-е место в рейтинге. У фигуристки насчитывается 42 упоминания в СМИ и 40 — в социальных сетях. Показатель собственных соцсетей составил 20, вовлеченности аудитории — 5. В январе стало известно, что спортсменка вернулась в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. О ее уходе оттуда сообщалось в конце декабря, причиной стал конфликт тренера с матерью спортсменки.
26-летняя Ангелина Мельникова заняла 21-ю строчку. В СМИ ее упоминали 31 раз, в социальных сетях — 46. Показатели собственных соцсетей и вовлеченности аудитории составили 23 и 14 соответственно.

Ангелина Мельникова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио в командном многоборье. На Олимпиаде в Токио в 2021-м она завоевала золото в командном первенстве, а также бронзу в личном многоборье и упражнениях на разновысоких брусьях. После этого российские гимнасты были отстранены от международных стартов. Нейтральный статус госпожа Мельникова получила только в марте 2025 года. В том же году на чемпионате мира в Джакарте она одержала победу в личном многоборье и опорном прыжке, а также получила серебро в упражнениях на брусьях. В феврале 2026-го спортсменка выступила за клуб ASD Libertas Ginnastica Vercelli в чемпионате Италии, принеся команде золото. В апреле на Кубке России Ангелина Мельникова завоевала бронзу в многоборье и серебро в вольных упражнениях. В ближайших планах гимнастки — отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

21-летний футболист ЦСКА Матвей Кисляк занял 30-е место. В СМИ его упоминали 26 раз, в социальных сетях — восемь. Показатели собственных соцсетей и вовлеченности аудитории составили 42 и 34 соответственно. В этом году Матвея Кисляка признали лучшим молодым игроком РПЛ сезона 2025/26. Он постепенно стал системообразующим игроком ЦСКА. За год трансферная стоимость футболиста выросла с €8 млн до €25 млн. Сейчас он самый дорогой игрок армейского клуба и всей РПЛ.

Данные собирали за период с 1 октября 2025 года по 1 октября 2026 года. В исследование включили действующих спортсменов, выступавших в официальных соревнованиях в течение последних 12 месяцев.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что Ангелина Мельникова стала победителем в номинации «Спорт и киберспорт» рейтинга Forbes «30 до 30». Помимо нее, из Воронежской области в номинации были представлены 21-летняя пловчиха Дарья Клепикова и 19-летний легкоатлет Алексей Данилов.
Мария Свиридова