Воронежская фигуристка Костылева вернулась к работе с тренером Евгением Плющенко

Российская юниорка Елена Костылева из Воронежа вернулась в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом тренер сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Евгения Плющенко

«Ради Лены мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. Все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа. Нам предстоит проделать очень большую работу вместе»,— пояснил господин Плющенко.

Об уходе Елены Костылевой из академии стало известно в конце декабря, причиной стал конфликт тренера с матерью спортсменки.

Ульяна Ларионова