Гимнастка из Воронежа Мельникова завоевала еще одну медаль Кубка России

Воронежская спортивная гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях на Кубке России. Об этом сообщила Федерация гимнастики страны.

По итогам соревнований госпожа Мельникова набрала 13,466 балла. Первое место с результатом 13,7 заняла Людмила Рощина. Бронзовым призером стала Анна Калмыкова — ее выступление судьи оценили в те же 13,466, что и у Ангелины Мельниковой. В соответствии с правилами при абсолютном равенстве суммы решающую роль в распределении мест играет оценка за качество исполнения (E-score). У госпожи Калмыковой она оказалась ниже из-за допущенной ошибки.

В спортивной гимнастике итоговая оценка складывается из двух компонентов: D-score (трудность) и E-score. D-score состоит из суммы наиболее сложных элементов, включая обязательные композиционные требования и надбавки за связки. E-score начинается с 10 баллов и последовательно снижается судьями за каждое техническое, артистическое или временное нарушение.

В рамках Кубка России спортсменка также завоевала бронзовую медаль в личном многоборье. В финале на разновысоких брусьях она стала седьмой.

Кабира Гасанова