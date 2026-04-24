Воронежская гимнастка Мельникова завоевала бронзу Кубка России в многоборье

Спортивная гимнастка из Воронежа Ангелина Мельникова заняла третье место в финале личного многоборья на Кубке России в Сириусе. Об этом сообщила Федерация гимнастики страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация гимнастики России Фото: Федерация гимнастики России

По сумме двух соревновательных дней спортсменка набрала 109,697 балла. Первое место заняла Анна Калмыкова с итоговым результатом 110,963 балла, серебряным призером стала Людмила Рощина с оценкой 109,798 балла.

По итогам квалификации (первый соревновательный день) лидерство удерживала госпожа Рощина (55,666 балла). Второе место заняла госпожа Калмыкова с результатом 55,331 балла. Госпожа Мельникова стала третьей, набрав 54,399 балла.

В финале воронежская спортсменка улучшила отдельные результаты. Вольные упражнения Ангелина Мельникова завершила с результатом 13,433 балла против 13,266 в квалификации. За упражнения на бревне она получила от судей 13,666 балла (днем ранее — 12,7 с падением). В то же время опорный прыжок гимнастка исполнила на 14,033 балла (в квалификации — 14,1). Упражнение на брусьях принесло 14,166 балла, тогда как по итогам первого соревновательного дня оценка составила 14,333.

Госпожа Мельникова продолжит выступления на Кубке России в финалах на разновысоких брусьях и в вольных упражнениях. Комплекты медалей разыграют 25 и 26 апреля соответственно.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что 25-летняя спортивная гимнастка Ангелина Мельникова вошла в лонг-лист российской редакции журнала Forbes «30 до 30».

Кабира Гасанова