Воронежская гимнастка Мельникова стала чемпионкой мира

Спортивная гимнастка из Воронежа Ангелина Мельникова заняла первое место в финале личного многоборья на чемпионате мира в столице Индонезии Джакарте. Об этом сообщили в Международной федерации гимнастики.

Ангелина Мельникова

Фото: Федерация гимнастики России Ангелина Мельникова

Итоговая оценка госпожи Мельниковой составила 55,066 балла. За вольные упражнения спортсменка получила 13,466 балла, за упражнения на разновысоких брусьях — 14,7 балла. Выступление на бревне Ангелина Мельникова завершила с падением — его оценка составила 12,8 балла. Вольный прыжок судьи оценили на 14,1 балла.

Гимнастка продолжит выступления в Джакарте в финалах на опорном прыжке и на разновысоких брусьях — комплекты медалей разыграют 24 октября.

В начале октября Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой России.

Кабира Гасанова