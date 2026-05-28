Воронежская гимнастка Мельникова стала победителем премии Forbes «30 до 30»

25-летняя спортивная гимнастка из Воронежа Ангелина Мельникова стала победителем в номинации «Спорт и киберспорт» рейтинга «30 до 30» российской редакции журнала Forbes. Ежегодный лонг-лист включает 100 россиян (по десять в каждой категории), «к 30 годам получивших признание в профессиональном сообществе и ставших известными на всероссийском или даже глобальном уровне». Итоговый список из 30 самых перспективных молодых людей (по три в номинации) жюри и редакция издания сформировали с учетом итогов онлайн-голосования читателей на сайте СМИ.

Спортивная гимнастка Ангелина Мельникова

Фото: Федерация гимнастики России Спортивная гимнастка Ангелина Мельникова

Также победителями в номинации «Спорт и киберспорт» стали фигурист и участник Олимпийских Игр в 2026 году Петр Гуменник и киберспортсмен Иван Zweih Гогин. Помимо госпожи Мельниковой, из Воронежской области в номинации также были представлены 21-летняя пловчиха Дарья Клепикова и 19-летний легкоатлет Алексей Данилов.

Ангелина Мельникова — серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года в Рио в командном многоборье. На Олимпиаде в Токио в 2021-м она завоевала золото в командном первенстве, а также бронзу в личном многоборье и упражнениях на разновысоких брусьях. После этого российские гимнасты были отстранены от международных стартов. Нейтральный статус госпожа Мельникова получила только в марте 2025 года. В том же году на чемпионате мира в Джакарте она одержала победу в личном многоборье и опорном прыжке, а также получила серебро в упражнениях на брусьях. В феврале 2026-го спортсменка выступила за клуб ASD Libertas Ginnastica Vercelli в чемпионате Италии, принеся команде золото. В апреле на Кубке России Ангелина Мельникова завоевала бронзу в многоборье и серебро в вольных упражнениях. В ближайших планах гимнастки — отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Кабира Гасанова