Воронежская гимнастка Мельникова взяла еще одно золото на чемпионате мира

Гимнастка из Воронежа Ангелина Мельникова завоевала на чемпионате мира в столице Индонезии Джакарте еще две медали — золото в опорном прыжке и серебро в упражнениях на брусьях. Об этом сообщили в Международной федерации гимнастики.

Ангелина Мельникова

Результат госпожи Мельниковой в опорном прыжке составил 14,466 балла. За упражнения на брусьях гимнастка получила 14,5 балла.

Всего в Джакарте Ангелина Мельникова завоевала три медали — первое золото она получила в финале личного многоборья. На этих соревнованиях гимнастка стала трехкратной чемпионкой мира — до этого она побеждала на турнире в 2021 году, который проходил в Китакюсю, Японии.

В начале октября спортсменка стала абсолютной чемпионкой России.

Кабира Гасанова