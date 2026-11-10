Главные новости за 10 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Самая низкая цена квадратного метра квартир в Краснодаре зафиксирована в Карасунском округе — 128,8 тыс. руб. В Прикубанском округе этот показатель составляет 130,4 тыс. руб., в Центральном — 149,8 тыс. руб., в Западном — 164,9 тыс. руб.
В консолидированный бюджет Краснодарского края за январь—сентябрь 2026 года поступило 1,197 млрд руб. туристического налога. Это около 88% от объема сборов за весь 2025 год, когда муниципалитеты получили 1,362 млрд руб.
В Краснодарском крае за девять месяцев 2026 года инициировали десять новых дел о банкротстве юридических лиц в сфере АПК. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано пять таких дел.
Общий объем финансового обеспечения государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» за весь период ее реализации увеличен с 1,164 трлн до 1,456 трлн руб. Таким образом, финансирование программы выросло почти на 292 млрд руб., или на 25,1%.
Посещаемость торговых центров в крупных городах Южного федерального округа за январь—октябрь 2026 года сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это более выраженное снижение, чем в среднем по России, где показатель уменьшился на 2,6%. При этом лучше сохраняют трафик торговые центры малого и среднего формата.
В Краснодарском крае за год на 121% увеличилось количество откликов на предложения о подработке в автосервисах. При этом исполнители рассчитывали в среднем на 6,6 тыс. руб. за смену.
Южный окружной военный суд назначил 20 лет лишения свободы Нестору Штормовому, признанному виновным в участии в деятельности террористической организации и государственной измене. По версии суда, он готовил антироссийский агитационный фильм, съемки которого проходили в Севастополе.