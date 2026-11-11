Умер игравший детектива Майка Хаммера актер Стейси Кич

Съемки сериала пришлось прервать в 1987 году — Стейси Кича тогда приговорили к девяти месяцам лишения свободы за хранение кокаина. После освобождения он продолжил играть в кино и снялся более чем в 200 фильмах. Среди них — «Американская история X», «Эволюция Борна», «Побег из Лос- Анджелеса», «Небраска».