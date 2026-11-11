Умер игравший детектива Майка Хаммера актер Стейси Кич
Американский актер театра и кино Стейси Кич, сыгравший в нескольких сериалах про частного детектива Майка Хаммера, умер в возрасте 85 лет. Последние несколько лет у него было серьезное заболевание сердца.
Артист скончался у себя дома в польской деревне Магдаленка. «Его уход оставляет неизмеримую пустоту в наших жизнях. Но его необыкновенный дух, его незабываемый голос и любовь, которую он так щедро дарил, навсегда останутся с нами»,— написала его супруга в соцсетях (цитата по Deadline).
В 1960-х Стейси Кич играл в театре, а затем начал сниматься в кино. Одним из его первых фильмов стала полицейская драма «Новые центурионы» 1971 года. Затем он неоднократно играл полицейских. Среди его проектов СМИ выделяют роль детектива Майка Хаммера в одноименном сериале, снятом по романам Микки Спиллейна.
Съемки сериала пришлось прервать в 1987 году — Стейси Кича тогда приговорили к девяти месяцам лишения свободы за хранение кокаина. После освобождения он продолжил играть в кино и снялся более чем в 200 фильмах. Среди них — «Американская история X», «Эволюция Борна», «Побег из Лос- Анджелеса», «Небраска».