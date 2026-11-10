Суд назначил 20 лет колонии за съемку антироссийского фильма в Крыму

Как установил суд, Штормовой связался с представителем украинского партизанского движения «АТЕШ», признанного террористической организацией и запрещенного в России, и согласился выполнять ее задачи. В период с августа 2024 года по март 2025 года он разработал сценарий и снимал видео в различных местах Севастополя, привлекая к съемкам другого человека.