Суд назначил 20 лет колонии за съемку антироссийского фильма в Крыму
Южный окружной военный суд назначил 20 лет лишения свободы Нестору Штормовому, признанному виновным в участии в деятельности террористической организации и государственной измене. По версии суда, он готовил антироссийский агитационный фильм, съемки которого проходили в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как установил суд, Штормовой связался с представителем украинского партизанского движения «АТЕШ», признанного террористической организацией и запрещенного в России, и согласился выполнять ее задачи. В период с августа 2024 года по март 2025 года он разработал сценарий и снимал видео в различных местах Севастополя, привлекая к съемкам другого человека.
По оценке суда, фильм должен был сформировать негативное отношение к российским органам власти и Вооруженным силам, а также отрицать вхождение Крыма в состав России. Действия Штормового квалифицированы по ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275 УК РФ.
Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.