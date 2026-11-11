Розыску поменяют статус

«Таких машин не очень много. Я думаю, их владельцам нужно дать возможность машинами пользоваться, потому что они фактически оказались заложниками нынешней нестабильной политической ситуации. Но на самом деле надо подойти к этому вопросу более гибко. Если этот рынок легализовать, это может всколыхнуть количество угонов, и в Россию потянутся по дешевке угнанные машины, даже при условии, что их нельзя будет никому перепродать: если она будет стоить в пять раз дешевле, чем аналог, почему бы и нет? В общем-то, мы можем стать страной, куда со всего мира будут сплавлять ворованные машины, а это недопустимо ни при каких политических условиях.