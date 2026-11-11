Розыску поменяют статус
Как власти хотят легализовать угнанные из-за рубежа машины
Машины в розыске Интерпола из недружественных стран разрешат регистрировать в России. Получить номера в ГИБДД можно будет только один раз, перепродать автомобиль другому лицу и перерегистрировать не получится, сообщает “Ъ”. Такой законопроект Госдума 10 ноября приняла в первом чтении.
В МВД говорят, что часто угнанными машины оказываются номинально: на самом деле владелец продает ее перегонщикам из других стран, а когда транспорт вывозят из страны, в страховую подают заявление на угон и получают возмещение. Если же человек купил автомобиль в России, его снимают с регистрации и отправляют на спецстоянку. Там невостребованные машины хранятся за госсчет.
Но если сейчас проблема не носит массовый характер, то с принятием поправок ситуация может измениться, говорит автоюрист Сергей Радько:
«Таких машин не очень много. Я думаю, их владельцам нужно дать возможность машинами пользоваться, потому что они фактически оказались заложниками нынешней нестабильной политической ситуации. Но на самом деле надо подойти к этому вопросу более гибко. Если этот рынок легализовать, это может всколыхнуть количество угонов, и в Россию потянутся по дешевке угнанные машины, даже при условии, что их нельзя будет никому перепродать: если она будет стоить в пять раз дешевле, чем аналог, почему бы и нет? В общем-то, мы можем стать страной, куда со всего мира будут сплавлять ворованные машины, а это недопустимо ни при каких политических условиях.
Практика показывает, что если машина была похищена за рубежом, за нее выплачивается страховое возмещение, права формально переходят в страховые компании, но через пару-тройку лет эта машина имеет такую небольшую остаточную стоимость, что все затраты по ее задержанию, перемещению становятся намного выше остаточной цены самой машины. Поэтому даже если политическая обстановка стабилизируется, не факт, что эти машины будут иметь интерес для тех компаний страховых, которые заплатили их владельцам за угон за рубежом. Наверняка эти авто останутся в России навсегда».
По данным “Ъ”, в перспективе МВД планирует подготовить законопроект, который и вовсе будет прекращать международный розыск таких машин. Например, спустя три года после того, как авто оказалось невостребованным. Таким образом, машины из розыска Интерпола могут полностью легализовать.
Однако роста теневого рынка таких автомобилей не будет, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:
«На самом деле сами действующие в России правила ввоза автомобилей надежно защищают европейских автовладельцев от угона автомобиля с последующей поставкой в Россию. Потому что если ввезти и легализовать украденную в Европе машину можно, то утилизационный сбор российский обойти, мягко скажем, проблематично. А он по абсолютному тотальному большинству европейских автомобилей превышает стоимость самих машин. Угонять их, по большому счету, нецелесообразно. Здесь эти машины все равно остаются на птичьих правах: хоть они и встают на учет, но для текущего собственника и, конечно, для людей это послабление, но схема не появится.
Действующие правила начисления утилизационного сбора имеют определенную лазейку. Эта лазейка — пикапы, которые классифицируются как грузовые транспортные средства, даже если имеют грузоподъемность ниже требуемой по техрегламенту. В России его записывают в грузовики, и таким образом он лишается возможности въезжать, например, в центр Москвы. А российский бюджет лишается миллиардов рублей недоплаченного в данном случае утильсбора».
Российская статистика по машинам в розыске значительно расходится с той, что публикуют органы внутренних дел из недружественных стран. По данным Интерпола, только из Канады за последние два года в Россию могли нелегально провезти около 5 тыс. угнанных машин.
Отечественная полиция оценивала объемы «черного» авторынка России с 2022 года всего в 1,5 тыс. транспортных средств — и это в целом розыск по инициативе зарубежных стран.