ФНС усилила контроль за расходами бизнеса на упрощенной системе налогообложения

По мнению собеседника РБК, компании на УСН «доходы» ранее были уверены, что их расходы налоговым органам не интересны. Поэтому в этом году проверки участились. В ФНС подтвердили, что ее органы систематически следят за соблюдением законодательства, в том числе при проведении камеральных налоговых проверок. Как именно будет проводиться проверка, зависит от конкретного случая, добавили в ведомстве.