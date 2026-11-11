ФНС усилила контроль за расходами бизнеса на упрощенной системе налогообложения
С начала года органы Федеральной налоговой службы (ФНС) стали чаще запрашивать у компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, документы по операциям с корпоративными картами. Раньше, говорят опрошенные РБК юристы и налоговые консультанты, налоговая не требовала от таких организаций подтверждать безналичные расходы.
В отдельных случаях ФНС требовала предоставить авансовые отчеты и чеки, подтверждающие, что расходы идут на рабочие цели. Представитель одной из московских компаний с годовым оборотом в 60 млн руб. рассказал, что организацию попросили подтвердить траты за квартал в 3 млн руб. Инспекция предупредила, что неподтвержденные расходы переквалифицирует в выплаты сотрудникам.
По мнению собеседника РБК, компании на УСН «доходы» ранее были уверены, что их расходы налоговым органам не интересны. Поэтому в этом году проверки участились. В ФНС подтвердили, что ее органы систематически следят за соблюдением законодательства, в том числе при проведении камеральных налоговых проверок. Как именно будет проводиться проверка, зависит от конкретного случая, добавили в ведомстве.