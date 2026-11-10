Финансирование госпрограммы образования Кубани увеличили почти на 292 млрд рублей
Общий объем финансового обеспечения государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» за весь период ее реализации увеличен с 1,164 трлн до 1,456 трлн руб. Таким образом, финансирование программы выросло почти на 292 млрд руб., или на 25,1%. Это следует из постановления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева №738, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».
Поправки внесены в программу, действующую на основании постановления главы администрации края от 5 октября 2015 года №939. В новой редакции паспорта общий объем финансового обеспечения установлен на уровне 1 456 244 456,5 тыс. руб. Прежний показатель составлял 1 164 250 293,5 тыс. руб. Разница — 291 994 163 тыс. руб.
Одновременно постановлением обновлена таблица целевых показателей государственной программы. В числе направлений, по которым установлены контрольные значения,— доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет, охват дополнительным и общим образованием, а также развитие системы профессиональной подготовки кадров.
В частности, целевой показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет установлен на уровне 100% на всем рассматриваемом в паспорте периоде — с 2024 по 2030 год.
Программа «Развитие образования» охватывает дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование, дополнительное образование детей и профессиональную подготовку. Изменения утверждены в рамках корректировки ее финансовых параметров и системы целевых показателей.