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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Мир

Российская делегация прибыла на место трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла на место проведения второго дня переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Переговоры начались накануне в трехстороннем формате при посредничестве США. Штаты на встрече представляют спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Сегодняшние переговоры, по данным Politico, будут посвящены территориальному вопросу.