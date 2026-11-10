Посещаемость ТЦ в крупных городах ЮФО с начала года снизилась на 3,5%

Посещаемость торговых центров в крупных городах Южного федерального округа за январь—октябрь 2026 года сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это более выраженное снижение, чем в среднем по России, где показатель уменьшился на 2,6%. При этом лучше сохраняют трафик торговые центры малого и среднего формата. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.