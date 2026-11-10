Посещаемость ТЦ в крупных городах ЮФО с начала года снизилась на 3,5%
Посещаемость торговых центров в крупных городах Южного федерального округа за январь—октябрь 2026 года сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это более выраженное снижение, чем в среднем по России, где показатель уменьшился на 2,6%. При этом лучше сохраняют трафик торговые центры малого и среднего формата. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.
По итогам десяти месяцев Mall Index — число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей — у объектов площадью менее 40 тыс. кв. м GLA снизился на 3,1%. В крупных торговых центрах, площадь которых превышает 40 тыс. кв. м GLA, показатель сократился на 4,2%.
По оценке господина Васильева, отрицательная динамика затронула оба сегмента, что скорее свидетельствует об общем изменении покупательской активности в регионе, чем о проблемах отдельного формата. При этом крупные торговые центры сильнее зависят от способности создавать самостоятельные поводы для посещения и предлагать посетителям несколько вариантов досуга и покупок в рамках одной поездки.
В условиях снижения трафика торговым центрам необходимо точнее учитывать особенности локальной аудитории: анализировать регулярные сценарии посещения, определять категории, формирующие поток покупателей, и отслеживать изменение потребительских запросов. Такая работа, считает эксперт, позволит поддерживать частоту визитов и стимулировать посещение объектов.