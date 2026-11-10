Поступления от турналога на Кубани за 9 месяцев достигли почти 1,2 млрд рублей
В консолидированный бюджет Краснодарского края за январь—сентябрь 2026 года поступило 1,197 млрд руб. туристического налога. Это около 88% от объема сборов за весь 2025 год, когда муниципалитеты получили 1,362 млрд руб. Такие данные предоставили региональные министерство финансов и минкурортов, туризма и олимпийского наследия в ответ на запрос «Ъ-Кубань».
Туристический налог относится к местным и не имеет целевого характера. Поступившие средства включаются в общие доходы муниципальных бюджетов и распределяются органами местного самоуправления самостоятельно.
В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края отметили, что определить, какая часть средств направлена непосредственно на развитие туристической инфраструктуры, невозможно. Ведомство также не оценивает влияние турналога на качество городской среды.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в консолидированный бюджет Краснодарского края за первые два квартала 2026 года поступило 873 млн руб. туристического налога. Это на 24,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. За первые два квартала прошлого года поступления туристического налога составили 701,1 млн руб.
С 1 января 2025 года в Краснодарском крае завершился эксперимент по взиманию курортного сбора, на смену которому пришел туристический налог. Новый фискальный инструмент регулируется Налоговым кодексом РФ. В отличие от прежнего сбора, который отдыхающие оплачивали посуточно при заселении, туристический налог включается непосредственно в стоимость гостиничных услуг и перечисляется в бюджет самими средствами размещения.