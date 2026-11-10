Поступления от турналога на Кубани за 9 месяцев достигли почти 1,2 млрд рублей

В консолидированный бюджет Краснодарского края за январь—сентябрь 2026 года поступило 1,197 млрд руб. туристического налога. Это около 88% от объема сборов за весь 2025 год, когда муниципалитеты получили 1,362 млрд руб. Такие данные предоставили региональные министерство финансов и минкурортов, туризма и олимпийского наследия в ответ на запрос «Ъ-Кубань».