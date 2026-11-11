Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6% за 10 месяцев

Чистые комиссионные доходы Сбербанка за 10 месяцев сократились на 1,4% — до 590,8 млрд руб., в октябре — на 7,2%, до 56,2 млрд руб. Розничный кредитный портфель составил 20,4 трлн руб. (рост на 0,6% за месяц и на 10,8% — с начала года). Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,3% в октябре и на 8,1% за 10 месяцев и составил 33,1 трлн руб.