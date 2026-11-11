Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6% за 10 месяцев
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 1,669 трлн рублей за 10 месяцев
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 1,669 трлн руб. по итогам 10 месяцев 2026 года. Это на 17,6% больше аналогичного показателя годом ранее. Чистая прибыль кредитной организации за октябрь выросла на 12,6% — до 168,5 млрд руб., указано в отчетности.
Рентабельность капитала «Сбера» за январь-октябрь увеличилась с 22,4% до 22,9%, а за прошедший месяц, напротив, снизилась с 22,6% до 22,4%. Чистые процентные доходы банка с начала года выросли на 23,7% — до 3,101 трлн руб., в октябре — на 20,3%, до 333,1 млрд руб.
Чистые комиссионные доходы Сбербанка за 10 месяцев сократились на 1,4% — до 590,8 млрд руб., в октябре — на 7,2%, до 56,2 млрд руб. Розничный кредитный портфель составил 20,4 трлн руб. (рост на 0,6% за месяц и на 10,8% — с начала года). Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,3% в октябре и на 8,1% за 10 месяцев и составил 33,1 трлн руб.
Средства физических лиц выросли на 0,5% за месяц и на 5,1% с начала года — до 34,8 трлн руб. Средства юридических лиц увеличились на 3% за октябрь и на 16,9% за 10 месяцев — до 14,5 трлн руб.