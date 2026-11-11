Александр Овечкин прервал семиматчевую серию без набранных очков
«Вашингтон Кэпиталс» в гостях обыграл «Оттава Сенаторс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.
Автором победной шайбы стал Коул Хатсон, которому ассистировал Александр Овечкин. Также голы забили Мэтт Рой и Пьер-Люк Дюбуа. У «Оттавы» отличились Ридли Грейг и Хэйден Ходжсон.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал очки впервые за семь матчей. Его серия без заброшенных шайб продлилась до 11 игр. Российский нападающий повторил клубный рекорд по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах — 762. Он делит первое место со шведским форвардом Никласом Бекстрёмом.
«Вашингтон», набравший 20 очков в 16 матчах, занимает четвертое место в дивизионе Метрополитен. «Оттава» с 24 очками по итогам 19 встреч идет четвертой в Атлантическом дивизионе.