Александр Овечкин прервал семиматчевую серию без набранных очков

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал очки впервые за семь матчей. Его серия без заброшенных шайб продлилась до 11 игр. Российский нападающий повторил клубный рекорд по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах — 762. Он делит первое место со шведским форвардом Никласом Бекстрёмом.