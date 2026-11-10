Интерес к подработке в автосервисах Кубани за год вырос более чем вдвое

«Активность на вторичном рынке стимулирует спрос на услуги автосервисов: они востребованы как у продавцов на этапе предпродажной подготовки, так и у покупателей после приобретения автомобиля», — отметил директор направления «Автомобили с пробегом» «Авито» Андрей Ковалев. По его словам, дополнительную поддержку рынку обеспечивает интерес к популярным зарубежным маркам: за девять месяцев спрос на автомобили Nissan вырос на 21%, Hyundai — на 19%, Toyota — на 18%.