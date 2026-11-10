Интерес к подработке в автосервисах Кубани за год вырос более чем вдвое
В Краснодарском крае за год на 121% увеличилось количество откликов на предложения о подработке в автосервисах. При этом исполнители рассчитывали в среднем на 6,6 тыс. руб. за смену, сообщили «Ъ-Кубань» в «Авито Подработке» по итогам анализа рынка временной занятости за девять месяцев 2026 года.
В целом по России число откликов на такую подработку выросло на 4%, а среднее предлагаемое вознаграждение увеличилось на 69% — до 6,2 тыс. руб. за смену. В Южном федеральном округе интерес исполнителей прибавил 29%, а средняя оплата составила 5,3 тыс. руб. за смену, что на 50% больше год к году. По росту откликов ЮФО занял первое место среди федеральных округов.
В Центральном федеральном округе количество откликов увеличилось на 25%, а среднее вознаграждение достигло 6,2 тыс. руб. (+51%). В Сибирском федеральном округе интерес вырос на 24%, оплата — до 5,5 тыс. руб. за смену (+27%).
В «Авито» связывают востребованность услуг автосервисов в том числе с активностью на вторичном авторынке. По данным «Авито Авто», за январь—сентябрь 2026 года спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 15% год к году. В Южном федеральном округе показатель увеличился на 14%.
«Активность на вторичном рынке стимулирует спрос на услуги автосервисов: они востребованы как у продавцов на этапе предпродажной подготовки, так и у покупателей после приобретения автомобиля», — отметил директор направления «Автомобили с пробегом» «Авито» Андрей Ковалев. По его словам, дополнительную поддержку рынку обеспечивает интерес к популярным зарубежным маркам: за девять месяцев спрос на автомобили Nissan вырос на 21%, Hyundai — на 19%, Toyota — на 18%.
В «Авито Подработке» отмечают, что временная занятость позволяет автосервисам привлекать сотрудников под текущую загрузку, а исполнителям — применять технические навыки без постоянной работы. При этом работодателям рекомендуют заранее уточнять требования к подготовке и перечень задач, которые сотрудник должен выполнять самостоятельно.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в январе—августе 2026 года в локальной базе портала GdeRabota.ru соискатели 18–30 лет из Краснодарского края создали 211 резюме. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.