Эксперты назвали округа Краснодара, где дешевле всего купить квартиру
Аналитики «Авито Недвижимости» изучили стоимость вторичного жилья в округах Краснодара и выяснили, где сосредоточен наибольший покупательский спрос. Самые доступные предложения по цене за квадратный метр и средней стоимости квартиры оказались в разных частях города, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса.
Самая низкая цена квадратного метра зафиксирована в Карасунском округе — 128,8 тыс. руб. В Прикубанском округе этот показатель составляет 130,4 тыс. руб., в Центральном — 149,8 тыс. руб., в Западном — 164,9 тыс. руб.
По средней стоимости квартиры лидирует Прикубанский округ с наименьшим показателем — 6,33 млн руб. Карасунский округ занимает второе место — 6,75 млн руб. В Центральном округе квартира в среднем стоит 8,36 млн руб., в Западном — 11,1 млн руб.
Наибольший пользовательский интерес к предложениям о продаже квартир приходится на Прикубанский округ — 55% от общего числа обращений на платформе. На Карасунский округ приходится 19%, на Центральный — 14%, на Западный — 12%.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодар попал в список городов с минимумом многокомнатных квартир. На краевую столицу приходится 0,2% предложения квартир с четырьмя и более комнатами — один из самых низких показателей среди крупных городов России. Аналогичный показатель по количеству таких лотов в Ростове-на-Дону. Меньше многокомнатных квартир строят только в Рязани, где их доля составляет 0,01%.