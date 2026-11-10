Эксперты назвали округа Краснодара, где дешевле всего купить квартиру

Аналитики «Авито Недвижимости» изучили стоимость вторичного жилья в округах Краснодара и выяснили, где сосредоточен наибольший покупательский спрос. Самые доступные предложения по цене за квадратный метр и средней стоимости квартиры оказались в разных частях города, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса.