The Telegraph: Украина отклонила идею США об изменении границ Донбасса
Украинские власти отвергли инициативу США о пересмотре административных границ Донецкой и Луганской народных республик, направленную на возобновление мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.
По данным издания, американская сторона предложила вариант территориального компромисса. Предполагалось изменить административные границы ДНР и ЛНР таким образом, чтобы Россия получила полный контроль над текущей линией фронта в Донбассе, при этом Украине не пришлось сдавать удерживаемые города. О той же инициативе писал накануне The Economist. Украинская делегация заявила, что не будет признавать подобный компромисс ни де-факто, ни де-юре.
Переговоры между представителями России, США и Украины начались 10 ноября в Абу-Даби и продолжатся сегодня в 11:00 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Как отмечает Politico со ссылкой на источники, сегодняшняя встреча будет посвящена территориальному вопросу.