Латвия продлила на год визовые ограничения для россиян и белорусов
Ограничения на въезд в Латвию и прием заявлений на визы от россиян и белорусов будут действовать до 31 декабря 2027 года. Правительство страны одобрило предложение МИДа продлить их на год, передает «Интерфакс». Срок действующих правил истекает 31 декабря 2026 года. Их основные положения и предусмотренные исключения сохранятся.
Подать визовое заявление по-прежнему смогут россияне и белорусы, чьи родственники имеют гражданство Латвии, других стран Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Исключения также предусмотрены для въезжающих по гуманитарным причинам и тех, кто получил право жить в Латвии, но нуждается в визе для въезда.
Ограничения не распространяются и на работников транспортных компаний, сотрудников дипломатических и консульских представительств, а также членов семей этих сотрудников. Остальные граждане России и Белоруссии «будут рассматриваться как представляющие угрозу политической и внутренней безопасности Латвии», предупреждают в республике.