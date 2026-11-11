Латвия продлила на год визовые ограничения для россиян и белорусов

Подать визовое заявление по-прежнему смогут россияне и белорусы, чьи родственники имеют гражданство Латвии, других стран Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Исключения также предусмотрены для въезжающих по гуманитарным причинам и тех, кто получил право жить в Латвии, но нуждается в визе для въезда.