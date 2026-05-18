Мэры и депутаты объединились на праймериз

Заявки на участие в праймериз «Единой России» (ЕР) для выдвижения от партии в законодательное собрание Свердловской области подали 376 человек. Среди них: 30 действующих депутатов областного парламента, 11 депутатов гордумы и Госдумы, восемь мэров, 40 участников специальной военной операции (СВО). По мнению эксперта, власти рассчитывают мобилизовать сторонников за счет разнообразия кандидатов и оценить электоральные возможности каждого из претендентов.



Большинство депутатов от «Единой России» не собирается покидать парламент

О желании получить 25 мандатов в заксобрании Свердловской области, разыгрываемых по одномандатным округам, заявили 159 кандидатов, еще 25 мандатов по партийным спискам — 217 человек, следует из данных на сайте ЕР по итогам регистрации участников предварительного голосования.

Среди них 29 из 32 действующих депутатов от «Единой России», 18 из которую рассчитывают продолжить представлять свои территории в свердловском парламенте, 11 — избраться по партсписку.

Голосование за участников праймериз пройдет с 25 по 31 мая, утверждение его победителей в качестве претендентов на выборах — в июне. Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. По итогам выборов 2021 года интересы «Единой России» в региональном парламенте стали представлять 33 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриоты — За правду» — четыре, ЛДПР — два, «Новых людей» — два.

Спикер и ее команда

О намерении в седьмой раз избраться в свердловский парламент заявила спикер Людмила Бабушкина (Богдановический округ), которая возглавляет однопалатное заксобрание с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году. Председатель пояснила, что подала заявку на праймериз после соответствующей просьбы от участников СВО на встрече в Богдановиче, где она рассказала о принятых депутатами 36 региональных законов по поддержке бойцов и их семей.

«Они видят и ценят то, что делается на территории, и отмечают положительные изменения»,— отметила госпожа Бабушкина, подчеркнув, что настроена и дальше «повышать качество жизни людей». «Я знаю, как это делать, и примеров тому достаточно»,— заверила спикер.

Переизбраться вместе с председателем рассчитывают все пять ее заместителей от «Единой России». Руководитель исполкома свердловского реготделения партии Дмитрий Жуков (Серовский округ) заявил о необходимости повысить комфорт «в каждом городе и поселке», доцент кафедры финансов УрФУ Михаил Клименко (Кировский округ) потребовал улучшить работу общественного транспорта, исполнительный директор фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков (Ленинский округ) пообещал помогать пожилым, которым «нужна реальная помощь», экс-мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов (Каменск-Уральский округ) — обеспечить «успешную работу заводов».

Первый вице-спикер, глава Екатеринбурга в 1992-2010 годах Аркадий Чернецкий не стал подавать документы для участия в праймериз. По данным источника «Ъ-Урал», его планируют включить в общерегиональную часть списка «Единой России».

Депутаты попросили доработать

О том, что парламентарии успели выполнить не все задачи, и многие вопросы все «еще требуют внимания», признал и глава комитета заксобрания по бюджету Петр Соколюк (Краснотурьинский округ). «Именно поэтому принял решение идти дальше и продолжать эту работу»,— пояснил экс-мэр Ивделя.

О схожем намерении заявили председатели всех девяти комитетов свердловского парламента. Президент фонда «Малая Родина» Альберт Абзалов (возглавляет комитет по промышленности; представляет Красноуфимский округ) пообещал после выборов в сентябре восстановить муниципальные дороги, которые пострадали из-за строительства трассы М-12, а экс-глава Горнозаводского управленческого округа Михаил Ершов (комитет по экологии; Ленинская тергруппа в Нижнем Тагиле) — добиться «решения насущных проблем».

Бывший либерал-демократ Михаил Зубарев (комитет по региональной политике; Асбестовский округ) намерен сделать жизнь в Свердловской области «лучше», а экс-помощник первого заместителя губернатора Евгений Старков (комитет по вопросам законодательства; Алапаевский округ) — добиться, чтобы каждый муниципалитет «выглядел достойно».

Руководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова (комитет по молодежной политике; Первоуральская тергруппа) пообещала устранить «многолетнюю боль первоуральцев» с качеством питьевой воды, а Валентин Лаппо (комитет по развитию инфраструктуры; выдвинулся от Железнодорожной тергруппы вместо одноименного округа) — газифицировать поселки,

Бывший свердловский министр агропромышленного комплекса и продовольствия Михаил Копытов (комитет по аграрной политике; Красноуфимская тергруппа) намерен решить проблему нестабильной сотовой связи в сельских территориях. «В XXI веке связь это не роскошь, а необходимость для работы, образования, медицины»,— подчеркнул 69-летний политик.

Бывший вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Погудин (комитет по социальной политике; Ленинский округ города) заявил о необходимости усилить поддержку свердловских производств для роста их налоговых поступлений в бюджет и расширения социальных обязательств.

Господин Погудин вошел в группу депутатов, переизбрание которых одобрили крупнейшие предприятия Среднего Урала — Уралвагонзавод, «Евраз НТМК» и УГМК. Кроме него, в нее входят исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин (Дзержинский округ) и председатель профсоюзной организации «Евраз НТМК» Владимир Радаев (Тагилстроевский округ).

Господин Рощупкин подчеркнул, что они, как представители промышленности, знают, «откуда что берется». «Мы не падки на пустые обещания, важно, чтоб была реальная работа, потому что, если предприятие работает — работает все вокруг»,— сказал он.

Депутатам добавят созыв

О планах «много работать» заявили и парламентарии без руководящих постов в заксобрании. «Идя на выборы второй раз, я уже к гораздо большему готов, лучше понимаю свои задачи и готов к ним на 100%»,— заверил уральский гонщик Сергей Карякин (Сысертский округ). Он пообещал, что будет ежегодно добиваться выделения дополнительных 200-300 млн руб. из областного бюджета на решение «острых социальных проблем» в территории.

Председатель Союза ветеранов Афганистана и СВО Виктор Бабенко (Краснотурьинская тергруппа) подчеркнул, что продолжит в диалоге с органами власти переходить «от обсуждений к конкретным результатам».

Экс-глава Ирбитского района Елена Трескова (Ирбитская тергруппа) отметила, что настроена на решение проблем всех 345 населенных пунктов на ее территории, а бывший начальник информационно-аналитического отдела компании «Рендер» Сергей Мелехин (Верх-Исетский округ) — делать все, чтобы жизнь горожан «стала комфортной».

Экс-директор компании «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых (Ленинская тергруппа в Нижнем Тагиле) пообещал вести «кабинетную, переговорную» детальность для получения средств на развитие городов.

О планах переизбраться заявили: директор по персоналу Уральского алюминиевого завода (УАЗ) Анна Соломеина (Каменск-Уральская тергруппа), генеральный директор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский (выдвинулся по Березовской тергруппе вместо Верхнепышминского округа), владелец логистической фармацевтической компанией «АВК-Альянс», аптечной сети «Радуга» Александр Серебрянников (Ревдинский округ) и директор Технологического института НИЯУ МИФИ в Лесном Владимир Рябцун (Красноуральская тергруппа).

Госпожа Соломеина пообещала реализовать «масштабные планы по обустройству Каменска» и создать в городе велосипедные дорожки, господин Серебрянников — вникать в детали «каждого поселка и квартиры» в районе Екатеринбурга, которые в результате перенарезки избирательных округов вошли в его территорию, господин Рябцун — развить экономику «малых городов, где создается ядерный щит».

Оппозиция пришла к власти

О желании продолжить работу в заксобрании, но уже с единороссами, сообщили трое депутатов от КПРФ — участник двух чеченских кампаний Тарас Исаков, экс-советник президента РМК Игорь Аксенов и генеральный директор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков. Господин Исаков пояснил, что перешел в «Единую Россию» из-за одобрения ее деятельности президентом Владимиром Путиным. «Зачем я иду на праймериз? Потому что служил, служу и буду служить на благо своей Родины и ее жителей»,— подчеркнул экс-коммунист.

Господа Аксенов и Бачериков признали, что «переходы» из партий не находят поддержки среди большей части избирателей, однако подчеркнули, что мандат депутата от «Единой России» даст им «больше реальной возможности отстаивать интересы жителей».

О выдвижении заявили выходцы из КПРФ Вячеслав Вегнер (Белоярский округ) и «Партии пенсионеров» Евгений Зяблицев (Октябрьский округ), которые перешли в «Единую Россию» еще в 2021 году. «Поддерживаю ту линию, которую ведет "Единая Россия" и Владимир Путин. Всегда очень волнительно и ответственно понимать, что люди оказывают тебе доверие, которое надо обязательно оправдать»,— отметил господин Вегнер.

Депутатам подготовили смену

От участия в праймериз отказались всего два депутата от «Единой России» — заместитель генерального директора компании «Агро-актив» Алексей Коробейников (Ирбитский округ) и бывший председатель совета директоров компании Cybersteel Алексей Дронов (Первоуральский округ).

На решение об отказе в выдвижении господина Коробейникова, по словам источника «Ъ-Урал», повлиял скандал, который произошел после заявления парламентария о якобы уходе на СВО в 2024 году. Вместо работы в зоне боевых действий депутат полтора месяца трудился в железнодорожной бригаде, из которой выбыл после вмешательства министра обороны РФ Андрея Белоусова. Место депутата в региональном парламенте рассчитывает занять экс-коммунист Григорий Бачериков.

Алексей Дронов годом ранее заявлял в личных беседах о планах вновь избраться в заксобрание по итогам выборов 2026 года, однако после ухода из Cybersteel «не смог найти общего языка» с руководителями других предприятий в Первоуральске, что повлияло на перспективы его выдвижения, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. «Выбор пал на нейтрального и не чужого для города человека — президента академии хоккея с мячом "Уральский трубник" Павла Булатова»,— добавил собеседник. Алексей Дронов не стал комментировать «Ъ-Урал» свое решение об отказе от участия в праймериз, отметив, что не видит в этом необходимости.

Областные депутаты, начальник управления общественных связей службы генерального директора УГМК Алексей Свалов и екатеринбургский предприниматель Владимир Смирнов, заявили о планах сменить заксобрание на Госдуму РФ, но все-таки подали заявки на праймериз по отбору кандидатов в свердловский парламент. Господин Свалов намерен получить место в Верхнепышминской тергруппе вместе с семью кандидатами, включая члена Совета федерации РФ Александра Высокинского.

Господин Высокинский подчеркнул, что в случае избрания поддержит создание на Среднем Урале производств станков, оборудования, турбин для газовой промышленности и бурильных машин.

«Многие говорят, это не получилось, здесь не вышло, дайте нам, мы сделаем лучше. Но если посмотрим динамику развития области, тот путь, который мы прошли с 90-ых годов в рамках трансформации экономики, мы увидим, что сделали очень многое»,— отметил сенатор.

Владимир Смирнов намерен посоревноваться за право выдвинуться в Орджоникидзевском округе с биатлонистом Антоном Шипулиным, который отказался вновь баллотироваться в Госдуму. Господин Шипулин пояснил, что в случае избрания будет уделять больше внимания Федерации биатлона Свердловской области и воспитанию трех своих детей. «Я как бывший профессиональный спортсмен буду уделять большое внимание спорту»,— добавил он.

Место депутата от Красноуральского округа, которое стало вакантным в сентябре 2025 года после назначения Сергея Никонова заместителем губернатора — руководителем аппарата главы и правительства Свердловской области, рассчитывают занять всего пять человек, включая генерального директора комбината «Электрохимприбор» в Лесном Сергея Жамилова. Он заверил, что в случае избрания сформирует с региональным правительством «новую промышленную политику для развития городов».

Мэры примеряют заксобрание

О депутатских амбициях заявили сразу восемь глав свердловских муниципалитетов. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (Кировская тергруппа) сообщил об успешной реализации транспортной реформы и проектов по совершенствованию городской среды. В случае избрания депутатом градоначальник пообещал поддерживать «талантливых, целеустремленных, наполненных позитивными идеями людей».

Мэр Ирбита Николай Юдин (планирует избраться от Ирбитской тергруппы) пообещал в случае победы на выборах продолжить «позитивные изменения, которые происходят в России и Свердловской области».

Олег Макарян из Камышловского района (Богдановичская тергруппа) намерен приложить все усилия, чтобы «деревня-кормилица была наполнена молодыми и трудоспособными людьми», Денис Толмачев из Алапаевска (Алапаевская тергруппа) — решить «все вопросы населения», а Наталья Тихонова из Асбеста (Асбестовская тергруппа) — устранить «основные проблемы малых городов».

Глава Качканара Андрей Ярославцев (Серовская тергруппа) пообещал улучшить демографию для притока в экономику квалифицированных кадров, а мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев (Ленинская тергруппа Нижнего Тагила) — сделать жизнь избирателей «лучше и комфортнее».

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских, заявивший о планах возглавить Сысертскую тергруппу на выборах, в разговоре с «Ъ-Урал» отметил, что в случае победы на выборах передаст мандат другому партийцу и продолжит руководить городом. «Цель участия в праймериз — поддержка партии, президента, губернатора и консолидация жителей вокруг "Народной программы" "Единой России" на предстоящих выборах. Направлю на это все свои усилия»,— подчеркнул он.

Вице-мэры пошли за главой

Попасть в заксобрание рассчитывают два заместителя главы Екатеринбурга — Дмитрий Ноженко (Железнодорожный округ) и Александр Толкачев (Богдановичская тергруппа). Господин Ноженко подчеркнул, что в случае победы на выборах он сделает Железнодорожный район «сильной точкой роста Екатеринбурга и области, тем местом, где хочется жить».

Александр Толкачев, который в 2010-2023 годах был мэром Талицы, отметил, что набережная и благоустройство в городе вызывают «восхищение даже у гостей из Екатеринбурга». «Настал время перенести этот опыт на другие территории, будем строить и приводить города и села в порядок»,— добавил чиновник.

Экс-мэров расставили по местам

За места в заксобрании рассчитывают побороться три бывших свердловских мэра. Экс-глава Березовского Евгений Писцов, ушедший в апреле в досрочную отставку, намерен избраться от Березовского округа. Интересы избирателей территории с 2016 года представлял бывший глава Березовского Вячеслав Брозовский, однако в рамках договоренности с господином Писцовым уступил ему округ. Евгений Писцов отметил, что сделает свердловские города «более комфортными для проживания». «Я привык работать спокойно и ответственно»,— заверил он.

Экс-мэров Сайгида Билалова из Алапаевска и Владимира Москвина из Богдановича зарегистрировали в качестве кандидатов на места в списках партии от Алапаевской и Богдановичской тергрупп соответственно.

Господин Билалов в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что планировал избраться от Алапаевского округа, однако «сверху одномандатником уже утвердили» действующего депутата от территории Евгения Старкова. «У меня выбор был небольшой»,— добавил бывший градоначальник. Экс-мэр заверил, что в случае победы на выборах уделит внимание властей на трудоустройство участников СВО, чтобы «каждый мог достойно реализовать себя в обществе».

Владимир Москвин подчеркнул, что в случае избрания намерен «заниматься не политикой, а помощью главам и людям в решении проблем их городов и сел». «Люди перестают верить депутатам. Многие жители не знают, кто их депутат, который избирался по спискам от "Единой России", чем он в заксобрании занимается, что важного и значительного сделал, чем помог городам. Именно поэтому нужны перемены через реальное общение с людьми и конкретные дела»,— добавил бывший глава Богдановича.

Депутаты повышают уровень

О желании перейти из думы Екатеринбурга в свердловское заксобрание заявили восемь из 27 депутатов от «Единой России». Руководитель партийной фракции Алексей Вихарев (Орджоникидзевская тергруппа) пообещал в случае избрания недопустить «точечную застройку перед окнами», директор АНО «Чистый город» Артур Зиганшин (Кировская тергруппа) — развивать городскую инфраструктуру, а глава управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников (Железнодорожная тергруппа) — «бороться за справедливость для каждого»,.

Заместитель генерального директора по общим вопросам консалтингового центра «М&А» РМК Алексей Шестаков (Орджоникидзевская тергруппа) намерен благоустроить дворы и решить проблемы транспорта, а экс-спикер Игорь Володин (Березовская тергруппа) — усилить патриотическое воспитание и поддержку пожилых.

«Давайте будем честными, рейтинг партии в нашем родном районе не тот, который мог бы быть. Моя задача сделать так, чтобы жители поддержали партию на выборах»,— добавил кандидат на место в партсписке от Чкаловской тергруппы Дмитрий Сергин.

Единственным депутатом, который зарегистрировался в качестве претендента от одномандатного округа (Чкаловского), стал ветеран спецподразделения ФСБ России «Альфа» Сергей Павленко. Сегодня территорию в заксобрании представляет первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. Господин Павленко отмели, что в случае избрания рассчитывает «выстроить действенную систему помощи и поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей» в регионе. «Помощь не на словах, как это часто бывает, а на деле. Это вопросы медицинской помощи или реабилитации, денежных выплат, жилищных проблем»,— пояснил он.

Семеро на одного

На 50 мандатов в заксобрании Свердловской области в числе 376 кандидатов претендуют 92 работника государственных и муниципальных учреждений, 58 сотрудников предприятий, 50 руководителей компаний и предпринимателей, 40 участников СВО, 12 безработных, пенсионеры и представители общественных организаций (по восемь), председатели думы семи муниципалитетов, пять чиновников из местных администраций, четверо самозанятых, сотрудники свердловских министерств, депутаты Госдумы и помощники действующего депутата Госдумы Максима Иванова (каждого по трое), ректоры УрФУ Илья Обабков (Кировская тергруппа) и УрГПУ Юрий Биктуганов (Красноуфимская тергруппа), главы управленческих округов региона Александр Вервейн (Северный; Краснотурьинская тергруппа) и Николай Клевец (Богдановичская тергруппа), первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков (Каменск-Уральская тергруппа).

В составе депутатов от «Единой России» в заксобрании Среднего Урала не произойдет значимых изменений в случае победы партии на выборах, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин.

По словам политолога, власти зарегистрировали на праймериз чиновников и депутатов разных уровней для политической мобилизации сторонников и «конвертации результата на основных выборах». «В том числе это делается для оценки электоральных возможностей каждого из участников, чтобы сделать выводы по дальнейшей кампании»,— добавил эксперт.

Василий Алексеев