Главные новости за 9 ноября. Ростов-на-Дону и область
ООО «Синара-Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону» через Арбитражный суд города Москвы взыскало с «Ростовгражданпроекта» (РГП) 29,4 млн рублей. Такое решение следует из материалов дела. По договору РГП обязался провести изыскательские работы для проекта скоростного трамвая и получить положительное заключение госэкспертизы. До старта работ «Синара» перечислила подрядчику аванс в размере 30 млн рублей, общая стоимость проекта оценивалась в 42 млн.
Погрузка на железной дороге в Ростовской области за январь–октябрь 2026 года составила 9,4 млн тонн, увеличившись на 11,4% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД. Наибольшие объемы пришлись на строительные грузы — 4,7 млн тонн (+12,1%), каменный уголь — 1,3 млн тонн (15,3%) и зерно — 1,3 млн тонн (рост в 2,5 раза). В октябре погрузка превысила 1,3 млн тонн — на 44% выше показателя прошлого года.
Ростовская область оказалась на 50-й позиции в рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат, подготовленном РИА Новости. Доля дончан, зарабатывающих более 200 тыс. рублей в месяц, составляет 2,5% — это ниже среднероссийского показателя в 7,5%. Для сравнения: по итогам прошлого года регион располагался на 43-м месте с долей высокооплачиваемых работников 2,6%. Лидируют в рейтинге Чукотский автономный округ (42% работников с зарплатой свыше 200 тыс. рублей) и Магаданская область (28,4%), замыкают список Чечня и Калмыкия. В Краснодарском крае — соседнем с Ростовской областью — высокооплачиваемых работников 2,8%, регион занял 39-е место.
В столице Ростовской области в сентябре зафиксирован максимальный за год объем сделок на первичном рынке жилья. По данным сервиса цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ», за месяц реализовано 2 133 лота по договорам ДДУ и ДКП — на 67% больше, чем в августе. Аналитики связывают всплеск активности с ожидаемым изменением условий семейной ипотеки с 1 октября: часть покупателей закрыла сделки досрочно, не дожидаясь новых правил. Подъем, как отмечают в сервисе, наблюдался практически во всех региональных столицах.
Городской департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону объявил аукцион на продажу недостроенного мусоросжигательного завода рядом с Соловьиной рощей. Информация об этом содержится на сайте администрации города. Стартовая цена лота — 46,7 млн рублей без учета НДС. Земельный участок площадью 3 701 кв. м с разрешенным использованием «предоставление коммунальных услуг» оценен в 31,6 млн рублей. Оставшиеся 15,1 млн рублей — стоимость трех незавершенных строений общей площадью 3 500 кв. м со степенью строительной готовности 42%. В их состав входят главный корпус (1 339,5 кв. м), административно-бытовой корпус (2 086,8 кв. м) и переходная галерея (73,7 кв. м).
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение о взыскании 24 млрд рублей с Петра Ходыкина, экс-бенефициара ростовского зернотрейдера «Родные поля». Сведения по делу внесены в картотеку суда 5 ноября. Первая инстанция удовлетворила иск в сентябре 2026 года — речь идет о дивидендах, полученных предпринимателем в 2023 году от ранее принадлежавшей ему компании.
В Ростовской области за 15 лет ввели в эксплуатацию 112 инвестиционных проектов общей стоимостью 435,6 млрд руб. Еще 33 проекта на 522,9 млрд руб. включены в действующий региональный перечень ключевых инвестиций. Их реализация должна обеспечить более 15,4 тыс. новых рабочих мест. Такие данные содержатся в отчете правительства региона по состоянию на 20 октября 2026 года.