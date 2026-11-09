Портфель инвестпроектов Ростовской области достиг 523 млрд рублей

В Ростовской области за 15 лет ввели в эксплуатацию 112 инвестиционных проектов общей стоимостью 435,6 млрд руб. Еще 33 проекта на 522,9 млрд руб. включены в действующий региональный перечень ключевых инвестиций. Их реализация должна обеспечить более 15,4 тыс. новых рабочих мест. Такие данные содержатся в отчете правительства региона по состоянию на 20 октября 2026 года.