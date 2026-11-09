Портфель инвестпроектов Ростовской области достиг 523 млрд рублей
В Ростовской области за 15 лет ввели в эксплуатацию 112 инвестиционных проектов общей стоимостью 435,6 млрд руб. Еще 33 проекта на 522,9 млрд руб. включены в действующий региональный перечень ключевых инвестиций. Их реализация должна обеспечить более 15,4 тыс. новых рабочих мест. Такие данные содержатся в отчете правительства региона по состоянию на 20 октября 2026 года.
Среди проектов, завершенных в 2026 году, — строительство тракторного завода «Ростсельмаша» в Ростове-на-Дону стоимостью 20,2 млрд руб. На предприятии предусмотрено 542 новых рабочих места. Также в перечень введенных в эксплуатацию объектов вошли комплексная жилая застройка на улице Левобережной стоимостью 35,7 млрд руб. и производство искусственной травы и шпагата в Каменске-Шахтинском стоимостью 897,2 млн руб.
Крупнейшими проектами за предыдущие годы стали аэропортовый комплекс «Платов» стоимостью 37,1 млрд руб., экорайон «Вересаево» в Ростове-на-Дону — 33 млрд руб. и девятый энергоблок Новочеркасской ГРЭС — 31,8 млрд руб. По данным регионального перечня, ввод «Платова» обеспечил создание 4 тыс. рабочих мест, «Вересаево» — 825, энергоблока — 104.
Всего 112 введенных проектов предусматривают создание 31,6 тыс. рабочих мест. Большинство инициатив приходится на промышленность, включая топливно-энергетический комплекс, и сельское хозяйство.
Перечень ключевых инвестиционных проектов ведется в регионе с 2011 года. Его обновляют ежеквартально на заседаниях Совета по инвестициям при губернаторе области.