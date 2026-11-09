Погрузка на Ростовской железной дороге за десять месяцев выросла на 11,4%
Погрузка на железной дороге в Ростовской области за январь–октябрь 2026 года составила 9,4 млн тонн, увеличившись на 11,4% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.
Наибольшие объемы пришлись на строительные грузы — 4,7 млн тонн (+12,1%), каменный уголь — 1,3 млн тонн (15,3%) и зерно — 1,3 млн тонн (рост в 2,5 раза).
В октябре погрузка превысила 1,3 млн тонн — на 44% выше показателя прошлого года.