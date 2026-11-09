Экс-владельцу «Родных полей» не удалось оспорить взыскание 24 млрд рублей дивидендов

Компания перешла в собственность государства еще в феврале 2025 года по иску Генеральной прокуратуры, которая утверждала, что господин Ходыкин, будучи единственным участником общества, действовал в ущерб интересам предприятия. По материалам дела, с июля по декабрь 2023 года он провел ряд собраний, на которых решил выплатить себе дивиденды на общую сумму 24 млрд рублей. Истец настаивал, что выплаты носили фиктивный характер, привели к банкротству компании, а деньги ушли на личные счета ответчика. Суд первой инстанции взыскал эту сумму убытков солидарно с Петра и Татьяны Ходыкиных в пользу ООО «Родные поля». Требования к ФНС на 3,6 млрд рублей отклонены, но суд указал на возможность самостоятельной реализации регрессного требования.