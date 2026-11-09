Экс-владельцу «Родных полей» не удалось оспорить взыскание 24 млрд рублей дивидендов
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение о взыскании 24 млрд рублей с Петра Ходыкина, экс-бенефициара ростовского зернотрейдера «Родные поля». Сведения по делу внесены в картотеку суда 5 ноября. Первая инстанция удовлетворила иск в сентябре 2026 года — речь идет о дивидендах, полученных предпринимателем в 2023 году от ранее принадлежавшей ему компании.
Компания перешла в собственность государства еще в феврале 2025 года по иску Генеральной прокуратуры, которая утверждала, что господин Ходыкин, будучи единственным участником общества, действовал в ущерб интересам предприятия. По материалам дела, с июля по декабрь 2023 года он провел ряд собраний, на которых решил выплатить себе дивиденды на общую сумму 24 млрд рублей. Истец настаивал, что выплаты носили фиктивный характер, привели к банкротству компании, а деньги ушли на личные счета ответчика. Суд первой инстанции взыскал эту сумму убытков солидарно с Петра и Татьяны Ходыкиных в пользу ООО «Родные поля». Требования к ФНС на 3,6 млрд рублей отклонены, но суд указал на возможность самостоятельной реализации регрессного требования.
Отдельным эпизодом стали сделки по отчуждению долей в ООО «ЮгАгроХолдинг». Суд установил, что 26 июля 2023 года Петр Ходыкин продал 99,95% долей этой сельхозкомпании по заниженной цене, а 17 декабря 2025 года подарил 33% матери — Татьяне Ходыкиной, которая, по данным суда, является пенсионеркой и к бизнесу отношения не имеет. Истец доказывал, что сделки были направлены на вывод активов и сокрытие имущества от кредиторов. Сопоставление бухгалтерской отчетности и рыночных оценок показало, что реальная стоимость долей существенно превышала цену сделок. Договор купли-продажи и договор дарения признаны недействительными; в качестве последствий с Петра Ходыкина взыскано 20,9 млн рублей, с Татьяны Ходыкиной — 20,38 млн рублей.
Защита ответчика на протяжении процесса заявляла многочисленные ходатайства, которые суд расценил как злоупотребление процессуальными правами. Так, назначенная судебная экспертиза была отменена из-за неоплаты, а предложенная стороной стоимость в 240 млн рублей признана чрезмерной. Апелляционная жалоба Петра Ходыкина оставлена без удовлетворения.