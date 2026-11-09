Продажи новостроек в Ростове-на-Дону в сентябре выросли на 67%

В столице Ростовской области в сентябре зафиксирован максимальный за год объем сделок на первичном рынке жилья. По данным сервиса цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ», за месяц реализовано 2 133 лота по договорам ДДУ и ДКП — на 67% больше, чем в августе.