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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Продажи новостроек в Ростове-на-Дону в сентябре выросли на 67%

В столице Ростовской области в сентябре зафиксирован максимальный за год объем сделок на первичном рынке жилья. По данным сервиса цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ», за месяц реализовано 2 133 лота по договорам ДДУ и ДКП — на 67% больше, чем в августе.
Аналитики связывают всплеск активности с ожидаемым изменением условий семейной ипотеки с 1 октября: часть покупателей закрыла сделки досрочно, не дожидаясь новых правил. Подъем, как отмечают в сервисе, наблюдался практически во всех региональных столицах.
Средняя цена квадратного метра в сентябрьских сделках в Ростове-на-Дону составила 153,1 тыс. рублей, средний бюджет — 6,7 млн рублей. Существенную роль сыграла ценовая гибкость девелоперов: средний дисконт достиг 19,8%, при этом 42% сделок прошли со скидкой от цены в прайс-листах.
Мария Хоперская