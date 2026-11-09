Ростовская область опустилась на 50-е место в рейтинге регионов по зарплатам
Ростовская область оказалась на 50-й позиции в рейтинге российских регионов по уровню и распределению зарплат, подготовленном РИА Новости. Доля дончан, зарабатывающих более 200 тыс. рублей в месяц, составляет 2,5% — это ниже среднероссийского показателя в 7,5%. Для сравнения: по итогам прошлого года регион располагался на 43-м месте с долей высокооплачиваемых работников 2,6%.
Лидируют в рейтинге Чукотский автономный округ (42% работников с зарплатой свыше 200 тыс. рублей) и Магаданская область (28,4%), замыкают список Чечня и Калмыкия. В Краснодарском крае — соседнем с Ростовской областью — высокооплачиваемых работников 2,8%, регион занял 39-е место.
За восемь месяцев 2026 года средняя начисленная зарплата по стране достигла 108,6 тыс. рублей — на 12% выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом лишь в 15 регионах доля получающих более 200 тыс. рублей превышает среднероссийскую, а в 63 субъектах она не дотягивает до 5%. В сентябре уровень безработицы в стране составил 2,2%.