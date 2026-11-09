Ростовская область опустилась на 50-е место в рейтинге регионов по зарплатам

За восемь месяцев 2026 года средняя начисленная зарплата по стране достигла 108,6 тыс. рублей — на 12% выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом лишь в 15 регионах доля получающих более 200 тыс. рублей превышает среднероссийскую, а в 63 субъектах она не дотягивает до 5%. В сентябре уровень безработицы в стране составил 2,2%.